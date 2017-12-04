«Свят-свят»: Ющенко открестился от участия в выборах президента Украины

Киев, 4 декабря. Бывший президент Украины Виктор Ющенко опроверг слухи о том, что он собирается баллотироваться на следующих выборах главы государства.

«Выборы — это такая штука, когда очень часто побеждают те, кто не имеет плана, доктрины, кто занимается другими вещами, а не тем, о чем, на мой взгляд, надо было бы беспокоиться», — заявил Ющенко в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

Телеведущий поинтересовался у политика, правдивы ли слухи о том, что он пойдет на грядущие выборы при поддержке Вашингтона. На что Ющенко ответил: «Свят-свят-свят», а затем отрицательно покачал головой.

Отметим, что в конце октября Виктор Ющенко назвал себя успешным президентом. Он также добавил, что «следующие пять лет были бы не лишними, чтобы углубить курс».

После этого заявления в рядах СМИ появилась информация, что Ющенко намерен попробовать себя на выборах президента Украины в 2019 году.