Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Очевидец сообщил о стрельбе возле станции метро «Рыбацкое» в Петербурге
Украина
«Свят-свят»: Ющенко открестился от участия в выборах президента Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Свят-свят»: Ющенко открестился от участия в выборах президента Украины

    16:39  4 Декабря 2017
    521

    «Свят-свят»: Ющенко открестился от участия в выборах президента Украины

    Киев, 4 декабря. Бывший президент Украины Виктор Ющенко опроверг слухи о том, что он собирается баллотироваться на следующих выборах главы государства.

    «Выборы — это такая штука, когда очень часто побеждают те, кто не имеет плана, доктрины, кто занимается другими вещами, а не тем, о чем, на мой взгляд, надо было бы беспокоиться», — заявил Ющенко в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

    Телеведущий поинтересовался у политика, правдивы ли слухи о том, что он пойдет на грядущие выборы при поддержке Вашингтона. На что Ющенко ответил: «Свят-свят-свят», а затем отрицательно покачал головой.

    Отметим, что в конце октября Виктор Ющенко назвал себя успешным президентом. Он также добавил, что «следующие пять лет были бы не лишними, чтобы углубить курс».

    После этого заявления в рядах СМИ появилась информация, что Ющенко намерен попробовать себя на выборах президента Украины в 2019 году.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #выборы #украина #ющенко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть