Крымский мост: гвоздь в гроб киевской политики «реинтеграции» длиной 19 км

Крымский мост физически соединит берега Керченского пролива еще до конца текущего года. Об этом сообщил Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж», которая является генподрядчиком строительства.

Согласно плану строительства, доводочные работы на Крымском мосту продлятся еще целый год. Начало сквозного автомобильного движения по нему запланировано на декабрь 2018 года, железнодорожное сообщение через мост начнется годом позже. Но уже сейчас большая часть несущих конструкций моста полностью установлена, и выдающееся инженерное сооружение уже обрело законченный вид.

Асфальтоукладчики скоро встретятся

В настоящий момент работы на автодорожной части Керченского моста в самом разгаре. Сформировано 13 километров асфальтобетонного покрытия из запланированных 19. Композитное асфальтобетонное покрытие моста сделано специально для сложных погодно-климатических условий морского пролива — оно должно быть устойчивым к воздействию соленой воды, выдерживать резкие перепады температуры, сопротивляться ледовым клиньям, быть износостойким и долговечным.

«В течение двух-трех недель мы закончим надвижку конструкций моста, — сообщил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Роман Новиков. — После этого технологически можно будет пройти через весь мост. Разумеется, проходить смогут только строители, а через два-три месяца уже и строительная техника сможет перемещаться. Планируем эту работу завершить до Нового года. Все будет зависеть от погодных условий. Рисковать ни качеством, ни людьми мы не будем».

Судоходный пролет пока существует сам по себе, однако от основного тела моста его отделяет лишь по одному пролету с каждой стороны, а до 2018 года все уникальное инженерное сооружение превратится в единого стального гиганта.

Объем предстоящих работ не менее существенен и столь же важен, как и уже проведенный. В будущем году строителям предстоит разделить пока что единое мостовое полотно на отдельные секции — это позволит мосту компенсировать температурные перепады без напряжений и искривлений основных конструкций. После этого из полотна надо сформировать независимые плети, привязанные к пролетам, а между плетями сделать деформационные швы.

Кроме того, необходимо позаботиться и об уникальных арках судоходного пролета — для компенсации ветрового воздействия их предстоит разгрузить на основную конструкцию моста с помощью специальных тросов.

Отдельная задача — это монтаж вспомогательных систем моста: необходимо смонтировать около 70 километров различных ограждений, проложить сотни километров кабелей и установить несколько сотен осветительных мачт. После этого надо будет установить автоматическую систему слежения и управления дорожным движением и, наконец, нанести на мосту дорожную разметку.

Продолжатся работы и на второй очереди моста, железнодорожной. На сегодняшний день готовы 288 опор автомобильного перехода, но из общего количества в 595 опор для двух ниток закончено пока только 444 — остальные предстоит забетонировать в следующем году. Железнодорожная часть моста, несмотря на уже установленную судоходную арку, тоже готова лишь наполовину.

Новая крымская реальность

Мост через Керченский пролив, без преувеличения, станет вехой в развитии Крымского полуострова. Впервые за долгие годы украинской блокады Крым получит удобное, надежное и всепогодное сообщение с Таманским полуостровом. Теперь ни шторма, ни ледовая блокада Керченского пролива не смогут остановить сообщение между полуостровом и континентальной Россией, что критически важно для обеспечения безопасности Крыма, по многим параметрам зависящего от поставок с материка.

Коме того, облегчится и будничное, ежедневное сообщение между Крымом и остальной Россией. Несмотря на помощь со стороны Керченской переправы, которая во многом обеспечила бесперебойное снабжение полуострова в 2014–17 годах, ее использование все же приводило к непроизводительным потерям времени, а пропускная способность переправы была ограничена и не давала возможности решать массу перспективных задач по развитию полуострова.

К сожалению, принятие этой реальности, судя по всему, находится за пределами мироощущения киевских политиков, которые продолжают жить в мире сознательного зазеркалья, в котором Крымский мост можно либо объявить «несуществующим», либо же, если первое выглядит смехотворно, — попытаться «отменить» его через давление на Россию.

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Однако даже в этом отношении у Украины имеется неприятная юридическая коллизия. Фактически, еще в 2003 году Киев и Москва признали Азовское море и Керченский пролив «историческими водами Украины и России». Этот статус акватории был закреплен в «Договоре между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», согласно которому обе страны вышли из международного морского права и ограничили плавание по Азовскому морю и Керченскому проливу для судов третьих стран, которые могут войти только по разрешению одной из стран-участниц, а военные суда иностранных государств — только по совместному согласию сторон.

В тот момент такая трактовка статуса Азовского моря и Керченского пролива была даже выгодна Украине, так как позволяла произвести удобный для Киева раздел шельфа Азова и контролировать судоходный Керчь-Еникальский канал, проходивший в Керченском проливе ближе к украинскому берегу. Для России же по этому договору закрывались реальные возможности по территориальным спорам с Украиной в международных судах, что и отразилось на российской политике 2003–14 годов, когда все конфликты в этом регионе решались в рамках двусторонних отношений.

С другой стороны, «Договор о сотрудничестве» на сегодняшний день является единственным фундаментом для хоть какого-то статуса Азовского моря и Керченского пролива. В случае его денонсации Украина и вовсе возвращается к ситуации времен распада СССР, после которого Россия и Украина так и не провели делимитацию морской границы. Таким образом, без принятого в 2003 году российско-украинского договора спор о Керченском проливе теряет какой-либо юридический смысл, а при его использовании — международный спор невозможен и является вопросом российско-украинских отношений.

Кризис украинской стратегии в отношении Крыма и Донбасса

Крымский мост, кроме своей визуальной наглядности, имеет и важное символическое значение. По истечении вот уже четырех лет, прошедших после событий киевского Евромайдана зимы 2013–14 годов, становится очевидной ситуация полного банкротства украинской политики «реинтеграции» потерянных Крыма и Донбасса.

Конечно, для независимых наблюдателей вопрос негодных средств и бездумных подходов киевской власти по отношению к жителям Крыма и Донбасса никогда не стоял. Однако на протяжении всего периода существования российского Крыма и де-факто независимых от Киева донбасских республик, ДНР и ЛНР, в украинской прессе, политическом бомонде и массовом бессознательном постоянно муссировался вопрос о «неизбежности» возврата потерянных Киевом в 2014 году территорий — в первую очередь по культурно-экономическим причинам.

При этом такого рода возврат ожидаемо формировался не на созидательной и позитивной, но исключительно на разгромной и негативной повестке: «вымрут», «оголодают», «приползут» и т. п.

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Как следствие, именно такой логике были подчинены и реальные, а не мнимые «реинтеграционные» действия киевского режима по отношению к Крыму и Донбассу. В итоге Украина так и не смогла предложить жителям отложившихся от украинского центра территорий ничего, кроме очередной блокады или наглого ущемления тех или иных социальных, культурных, гражданских, а то и человеческих прав. Поэтому Крым и Донбасс последовательно все больше привязывались к России, которая такой недостаток прав и возможностей постепенно компенсировала за счет своих структур, в то время как слабеющие связи Донбасса и Крыма с Украиной, наоборот, разрушались с убыстряющейся динамикой.

Все блокадные начинания — водные, энергетические, транспортные, а также все ущемления прав людей — в части получения пенсий, стипендий и заработных плат, владения и распоряжения имуществом, доступа к банковской системе, образования и здравоохранения, избирательного права — в итоге обернулись против Киева и его ущербной «реинтеграционной» политики.

Поэтому Крымский мост — всего лишь последний гвоздь в гроб этого безумно-самоуверенного киевского проекта отторжения окраин под знаком «реинтеграции». Но, согласитесь, весьма длинный, красивый и мощный гвоздь.