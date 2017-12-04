Эрбиль, 4 декабря. Генеральный консул США в Эрбиле Кен Гросс заявил, что Вашингтон не прекращал поддержки Иракского Курдистана.

Гросс сообщил, что политика США не пренебрегает курдами, как это могло показаться после событий 16 октября, когда Ирак вторгся на курдские и спорные территории и захватил провинцию Киркук.

Он отметил, что Вашингтон не отказался от курдов и Иракский Курдистан имеет большое значение для Штатов. Гросс подчеркнул, что надеется на конструктивный диалог между Эрбилем и Багдадом, который приведет к урегулированию всех споров.

Ранее сообщалось, что в результате нападения Ирака на Киркук регион были вынуждены покинуть около 200 тысяч курдов.