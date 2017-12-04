Сильнодействующие препараты нашли в крови Марьянова

Москва, 4 декабря. В крови актера Дмитрия Марьянова нашли высокое содержание феназепама и галоперидола. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на материалы посмертной судмедэкспертизы, проведенной СК России.

В ходе судебно-медицинской экспертизы в тканях Дмитрия Марьянова были обнаружены следы сильнодействующих препаратов. По заключению экспертов, эти препараты регулярно вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью. Данный факт может стать основанием для возбуждения еще одного уголовного дела.

Стоит отметить, что прием феназепама строго противопоказан при токсическом угнетении нервной системы, вызванным большим количеством алкоголя.

Напомним, Марьянов скончался 15 октября в возрасте 47 лет. За несколько дней до гибели Марьянов был госпитализирован в клинику «Феникс», которая находится в районе подмосковной Лобни. Актер был туда доставлен после очередного периода злоупотребления алкоголем. Учреждение, осуществлявшее свою деятельность без лицензии, размещалось в обычном дачном доме. При этом сотрудники клиники имели в своем распоряжении транквилизаторы и другие сильнодействующие препараты, для использования которых необходимы рецепты.