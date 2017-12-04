«Репетиция бегства Порошенко с Украины»: эксперт прокомментировал учения ВСУ в Черном море

Киев, 4 декабря. Военные моряки Украины и США провели совместные учения в Черном море. Как считает политолог Олег Хавич, учения могли быть репетицией бегства с Украины президента Петра Порошенко.

В своем блоге украинский политолог написал, что военные специалисты могли отрабатывать именно возможный экстренный побег из страны украинского лидера Петра Порошенко, указывает «Политэксперт».

По мнению Хавича, оппозиционные силы, давно требующие отставки Порошенко, поддерживает большое количество украинцев. Со всех сторон, напоминает политолог, на президента Украины сыплются угрозы и обвинения, а бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отдал приказ наемникам в рядах ВСУ заниматься вербовкой украинских офицеров.

Политический кризис, бушующий на Украине, не контролируется Киевом, а значит — бегство действующего президента страны является вполне реалистичным сценарием, уверен Хавич.

Напомним, в учениях в Черном море был задействован боевой эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс». При сложных погодных условиях украинские вертолеты Ка-27 отрабатывали посадку на палубу американского военного корабля. Кроме того, военные США и Украины совместно отработали последовательность действий при осуществлении противовоздушной обороны.