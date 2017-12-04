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Политика
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Сирия: бойцы 105-й бригады РГ САА атакуют «Джебхат ан-Нусру» в Восточной Гуте Дамаска
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    Сирия: бойцы 105-й бригады РГ САА атакуют «Джебхат ан-Нусру» в Восточной Гуте Дамаска

    18:15  4 Декабря 2017  /обновлено: 18:30  04 Декабря 2017
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    Сирия: бойцы 105-й бригады Республиканской гвардии САА атакуют «Джебхат ан-Нусру» в Восточной Гуте Дамаска

    Сирия, 4 декабря. Бойцы 105-й бригады Республиканской гвардии Сирийской арабской армии (САА), считающиеся элитой войск Башара Асада, атакуют позиции боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и экстремистов вооруженной группировки «Фейлак ар-Рахман» в Восточной Гуте Дамаска. На четырехминутной видеозаписи, оказавшейся в распоряжении Федерального агентства новостей, видно, как бойцы правительственных сил атакуют позиции противника.

    Правительственные войска обстреливают укрывающиеся в Восточной Гуте Дамаска вооруженные террористические группировки, используя боевые машины пехоты (БМП). Видеозапись сделана с нескольких точек позиций САА. Как видно на кадрах, БМП сирийской армии находится на приличном расстоянии от позиций и укрытий экстремистов.

    Как сообщает источник ФАН в сирийской армии, у террористов нет средств для поражения цели на дальних дистанциях. Это можно понять, потому как боевики отстреливаются. Еле слышные хлопки вдалеке на фоне разрывающихся сирийских снарядов говорят о том, что у «Джебхат ан-Нусры» и группировки «Фейлак ар-Рахман» нет орудий, которые позволили бы достать до позиции военнослужащих САА.

    Ранее ФАН сообщал, что захватившие Восточную Гуту боевики открыли огонь по густонаселенному пригороду Дамаска Аль-Аббасин. В результате ракетного обстрела двое мирных жителей погибли, еще семеро гражданских, включая женщин и детей, пострадали.

    Правительственные войска обстреливают укрывающиеся в Восточной Гуте Дамаска боевиков

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН); Сирия
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    #сирия #дамаск #асад #саа #джебхат ан-нусра #гута #фейлак аль-рахман #республиканская гвардия сирии #восточная
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