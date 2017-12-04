Радикалы назвали условие разблокировки здания телеканала NewsOne в Киеве

Киев, 4 декабря. Радикалы, заблокировавшие здание телеканала NewsOne в Киеве отреагировали на призыв министра внутренних дел страны Арсена Авакова прекратить данную акцию. По их словам, пока собственник — депутат Евгений Мураев — не извинится за сказанное, они не сдвинутся с места.

Так, радикалы требуют от беспартийного депутата Рады Мураева извиниться за слова о том, что события на Майдане в 2014 году были госпереворотом.

«Мы сказали, чего хотим. Пока (Мураев — ред) не извинится за то, что опозорил Евромайдан, никто убирать отсюда ничего не будет», — сказал один из участников блокады, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Аваков заявил, что радикалам необходимо прекратить блокирование здания NewsOne в Киеве, а владельцы телеканала должны «прекратить провоцировать людей», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.