Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин намерен во вторник, 5 декабря, посетить Российскую государственную специализированную академию искусств, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметили представители Кремля, визит Путина в Российскую государственную специализированную академию искусств связан с программой «Доступная среда».

«5 декабря Владимир Путин посетит Российскую государственную специализированную академию искусств, где ознакомится с деятельностью единственного в мире ВУЗа творческой направленности для людей с ограниченными возможностями… — констатировали они. — В ходе встречи планируется подвести итоги государственной программы «Доступная среда», а также обсудить наиболее важные аспекты жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями».

В ходе визита Путин встретится с инвалидами, а также представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие людям с ограниченными возможностями.