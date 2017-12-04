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Путин посетит Российскую государственную специализированную академию искусств
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    Путин посетит Российскую государственную специализированную академию искусств

    20:00  4 Декабря 2017
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    Путин посетит Российскую государственную специализированную академию искусств

    Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин намерен во вторник, 5 декабря, посетить Российскую государственную специализированную академию искусств, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Как отметили представители Кремля, визит Путина в Российскую государственную специализированную академию искусств связан с программой «Доступная среда».

    «5 декабря Владимир Путин посетит Российскую государственную специализированную академию искусств, где ознакомится с деятельностью единственного в мире ВУЗа творческой направленности для людей с ограниченными возможностями… — констатировали они.  — В ходе встречи планируется подвести итоги государственной программы «Доступная среда», а также обсудить наиболее важные аспекты жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями».

    Путин посетит Российскую государственную специализированную академию искусств

    В ходе визита Путин встретится с инвалидами, а также представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие людям с ограниченными возможностями.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #доступная среда #российская государственная специализированная академия искусств
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