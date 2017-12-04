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ФАН публикует видео разминирования «джихад-мобиля» в Дамаске
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    ФАН публикует видео разминирования «джихад-мобиля» в Дамаске

    16:13  4 Декабря 2017  /обновлено: 16:26  04 Декабря 2017
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    ФАН публикует видео разминирования «джихад-мобиля» в Дамаске

    Дамаск, 4 декабря. Боевики оставили на улице Дамаска заминированный автомобиль.

    Сирийские спецслужбы получили информацию от оперативных источников о месторасположении заминированного автомобиля, который был оставлен боевиками на одной из улиц Дамаска.

    Район был оцеплен силами безопасности. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Мохамад Жарбуа зафиксировал процесс обезвреживания «джихад-мобиля». По предварительным данным в автомобиле находились не менее двух противотанковых мин ТМ-62М, которые впоследствии были уничтожены военными инженерами на специальном полигоне.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #дамаск #мина #джихад-мобиль
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