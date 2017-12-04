ФАН публикует видео разминирования «джихад-мобиля» в Дамаске

Дамаск, 4 декабря. Боевики оставили на улице Дамаска заминированный автомобиль.

Сирийские спецслужбы получили информацию от оперативных источников о месторасположении заминированного автомобиля, который был оставлен боевиками на одной из улиц Дамаска.

Район был оцеплен силами безопасности. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Мохамад Жарбуа зафиксировал процесс обезвреживания «джихад-мобиля». По предварительным данным в автомобиле находились не менее двух противотанковых мин ТМ-62М, которые впоследствии были уничтожены военными инженерами на специальном полигоне.