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Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Назарбаевым
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    Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Назарбаевым

    16:06  4 Декабря 2017
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    Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Назарбаевым

    Москва, 4 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Пресс-служба Кремля сообщает, что главы двух государств обсудили итоги переговоров Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске.

    Как говорится в сообщении, «обсужден ряд актуальных вопросов с учетом итогов прошедшего 30 ноября сего года в Минске заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности».

    Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник глава российского государства встретится с председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой, главой «Интерроса» Владимиром Потаниным и врио главы Дагестана Владимиром Васильевым.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #назарбаев
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