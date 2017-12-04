Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Назарбаевым

Москва, 4 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Пресс-служба Кремля сообщает, что главы двух государств обсудили итоги переговоров Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске.

Как говорится в сообщении, «обсужден ряд актуальных вопросов с учетом итогов прошедшего 30 ноября сего года в Минске заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности».

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник глава российского государства встретится с председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой, главой «Интерроса» Владимиром Потаниным и врио главы Дагестана Владимиром Васильевым.