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Консульства США в трех городах России возобновят выдачу виз
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    Консульства США в трех городах России возобновят выдачу виз

    16:01  4 Декабря 2017
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    Консульства США в трех городах России возобновят выдачу виз

    Москва, 4 декабря. С 11 декабря американские консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят выдачу неиммиграционных виз США, заявили в американском посольстве.

    Дипломаты обратили внимание, что с 11 декабря текущего года консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке вновь будут проводить собеседования для выдачи неиммиграционных виз, однако в ограниченном объеме.

    «Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме», — цитирует РИА Новости свои источники в дипломатических кругах.

    Консульства США в трех городах России возобновят выдачу виз

    Посол США в России Джон Хантсман отметил, что американская сторона рада возобновлению работы консульств.

    «Однако мы не сможем возобновить выдачу виз в том объеме, который мы поддерживали до необоснованного решения правительства РФ существенно сократить численность персонала посольства США и трех наших консульств», — добавил дипломат.

    Напомним, сокращение численности американских дипломатов в России стало ответным шагом со стороны Москвы на аналогичные меры в США.

    Автор: Катерина Тимошенская
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