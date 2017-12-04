Консульства США в трех городах России возобновят выдачу виз

Москва, 4 декабря. С 11 декабря американские консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят выдачу неиммиграционных виз США, заявили в американском посольстве.

Дипломаты обратили внимание, что с 11 декабря текущего года консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке вновь будут проводить собеседования для выдачи неиммиграционных виз, однако в ограниченном объеме.

«Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме», — цитирует РИА Новости свои источники в дипломатических кругах.

Посол США в России Джон Хантсман отметил, что американская сторона рада возобновлению работы консульств.

«Однако мы не сможем возобновить выдачу виз в том объеме, который мы поддерживали до необоснованного решения правительства РФ существенно сократить численность персонала посольства США и трех наших консульств», — добавил дипломат.

Напомним, сокращение численности американских дипломатов в России стало ответным шагом со стороны Москвы на аналогичные меры в США.