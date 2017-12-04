Сирия сегодня: террористы обстреляли Дамаск, США усложняют урегулирование в САР

Сирия, 4 декабря. Террористы обстреляли Дамаск, погибли два человека. В Иране считают, что Соединенные Штаты Америки усложняют урегулирование в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Террористы обстреляли столицу Сирии

Два человека погибли и еще несколько получили серьезные осколочные ранения в результате обстрела Дамаска. Об этом сообщает сирийское новостное агентство SANA.

«Новое нарушение в зоне деэскалации: два человека погибли, несколько получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны террористов в районе Аль-Аббасин в Дамаске», — подчеркивают сотрудник издания.

Напомним, с начала мая в САР создаются зоны деэскалации. Соглашение по этой теме было достигнуто в Астане представителями Москвы, Тегерана и Анкары. На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты (пригород Дамаска) и четвертая — в провинции Даръа.

США усложняют урегулирование

Присутствие американской армии на территории Сирийской арабской республики создает серьезные проблемы для урегулирования ситуации в стране. Об этом заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

При этом он подчеркнул, что сотрудничество между Российской Федерацией и Ираном по борьбе с терроризмом в Сирии «хорошо продвинулось, и мы видим очень важные достижения в этом деле». Лариджани также отметил, что в Иране сомнительно относятся к роли Вашингтона в урегулировании ситуации в САР.

«Они создают там военные базы и занимаются приключениями. Присутствие американцев в Сирии абсолютно нелегитимно, и они создают там своим присутствием проблемы. В этой связи нам нужно наращивать сотрудничество», — подчеркнул он.

Коалиция заявила об освобождении 7,5 млн человек в САР и Ираке

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство1» за время операции освободила от боевиков территории в Ираке и Сирии, на которых проживали 7,5 миллиона человек. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте военного объединения.

«ИГИЛ2 потеряло почти всю территорию, которую когда-то удерживало под своим контролем. Освобождены 7,5 миллиона человек. ИГ3 не удалось повторно занять ни один освобожденный район», — значится в сообщении.

Так, по мнению руководства военного союза, в результате работы международных сил доходы боевиков от продажи нефти сократились на 90%. При этом в Ираке, благодаря действиям иракских сил безопасности, у боевиков было отвоевано 52 тысячи квадратных километров. Отметим, международная коалиция включает в себя более 70 стран. В Ираке она действует с разрешения местных властей, а в Сирии проводит операции без разрешения официального правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.