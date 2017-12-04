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Сирия сегодня: террористы обстреляли Дамаск, США усложняют урегулирование в САР
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    Сирия сегодня: террористы обстреляли Дамаск, США усложняют урегулирование в САР

    16:56  4 Декабря 2017
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    Улицы Дамаска

    Сирия, 4 декабря. Террористы обстреляли Дамаск, погибли два человека. В Иране считают, что Соединенные Штаты Америки усложняют урегулирование в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Террористы обстреляли столицу Сирии

    Два человека погибли и еще несколько получили серьезные осколочные ранения в результате обстрела Дамаска. Об этом сообщает сирийское новостное агентство SANA.

    «Новое нарушение в зоне деэскалации: два человека погибли, несколько получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны террористов в районе Аль-Аббасин в Дамаске», — подчеркивают сотрудник издания.

    Результат обстрела в Дамаске

    Напомним, с начала мая в САР создаются зоны деэскалации. Соглашение по этой теме было достигнуто в Астане представителями Москвы, Тегерана и Анкары. На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты (пригород Дамаска) и четвертая — в провинции Даръа.

    США усложняют урегулирование

    Присутствие американской армии на территории Сирийской арабской республики создает серьезные проблемы для урегулирования ситуации в стране. Об этом заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

    При этом он подчеркнул, что сотрудничество между Российской Федерацией и Ираном по борьбе с терроризмом в Сирии «хорошо продвинулось, и мы видим очень важные достижения в этом деле». Лариджани также отметил, что в Иране сомнительно относятся к роли Вашингтона в урегулировании ситуации в САР.

    Армия США на Ближнем Востоке

    «Они создают там военные базы и занимаются приключениями. Присутствие американцев в Сирии абсолютно нелегитимно, и они создают там своим присутствием проблемы. В этой связи нам нужно наращивать сотрудничество», — подчеркнул он.

    Коалиция заявила об освобождении 7,5 млн человек в САР и Ираке

    Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство1» за время операции освободила от боевиков территории в Ираке и Сирии, на которых проживали 7,5 миллиона человек. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте военного объединения.

    «ИГИЛ2 потеряло почти всю территорию, которую когда-то удерживало под своим контролем. Освобождены 7,5 миллиона человек. ИГ3 не удалось повторно занять ни один освобожденный район», — значится в сообщении.

    "Счастливые" жители освобожденного Ирака на развалинах своего дома

    Так, по мнению руководства военного союза, в результате работы международных сил доходы боевиков от продажи нефти сократились на 90%. При этом в Ираке, благодаря действиям иракских сил безопасности, у боевиков было отвоевано 52 тысячи квадратных километров. Отметим, международная коалиция включает в себя более 70 стран. В Ираке она действует с разрешения местных властей, а в Сирии проводит операции без разрешения официального правительства.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
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    #россия #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #ирак #иран
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