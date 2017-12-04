Путин поручил правительству разработать программу поддержки детских поликлиник

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу развития материально-технической базы детских поликлиник в объеме до 10 миллиардов рублей ежегодно с 2018 по 2020 годы.

Соответствующее поручение содержится в перечне указов по итогам заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Согласно поручению президента правительству РФ необходимо разработать и утвердить программу развития материально-технической базы детских поликлиник и медицинских организаций.

«А также порядок выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на софинансирование программы развития материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций в объеме до 10 миллиардов рублей ежегодно с 2018 по 2020 годы», — говорится в документе.

Кроме того, Владимир Путин дал ряд поручений и назначил ответственных за реализацию мер по поддержке семей с детьми. Конкретные идеи глава государства озвучил на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября.