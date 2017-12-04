Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Дело о смерти сбежавшей из реанимации женщины завели в Мурманске
Политика
Путин поручил правительству разработать программу поддержки детских поликлиник
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поручил правительству разработать программу поддержки детских поликлиник

    18:00  4 Декабря 2017
    52

    Путин поручил правительству разработать программу поддержки детских поликлиник

    Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу развития материально-технической базы детских поликлиник в объеме до 10 миллиардов рублей ежегодно с 2018 по 2020 годы.

    Соответствующее поручение содержится в перечне указов по итогам заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Согласно поручению президента правительству РФ необходимо разработать и утвердить программу развития материально-технической базы детских поликлиник и медицинских организаций.

    «А также порядок выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на софинансирование программы развития материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций в объеме до 10 миллиардов рублей ежегодно с 2018 по 2020 годы», — говорится в документе.

    Кроме того, Владимир Путин дал ряд поручений и назначил ответственных за реализацию мер по поддержке семей с детьми. Конкретные идеи глава государства озвучил на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дети #путин #программа #поликлиники
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть