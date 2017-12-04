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Сирия: 28 городов и деревень на востоке Хомса присоединились к перемирию при поддержке ЦПВС — видео ФАН
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    Сирия: 28 городов и деревень на востоке Хомса присоединились к перемирию при поддержке ЦПВС — видео ФАН

    15:55  4 Декабря 2017
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    Сирия: корреспондент ФАН побывал на заключении договора о примирении в Хомсе - видео

    Борьба с террористами «Исламского государства» (террористическая1 организация, запрещена в РФ по решению Верховного суда) как с военной организацией подходит к концу. Работы сирийцам предстоит ещё много. Перед жителями страны стоит задача не только восстановить города и деревни, но и примириться меж собой, поскольку многие взяли в руки оружие, далеко не всегда воюя на правильной стороне.

    Над возвращением страны к мирной жизни работают не только сирийцы. Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посредничают в диалоге между правительством и оппозиционными группировками. Дело в том, что многие сирийцы взяли в руки оружие еще во время тотального беззакония, и привыкли сражаться со всеми, кто приближается к их дому.

    Несмотря на это, Сирия возвращается к жизни. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на встрече, на которой решался вопрос о присоединении к перемирию 28 населенных пунктов в Хомсе, на юге и юго-востоке провинции. В результате договорённостей, еще часть сирийцев сможет вернуться к мирной жизни.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #хомс #примирение #война #центр по примирению враждующих сторон #цпвс
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