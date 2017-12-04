Сирия: 28 городов и деревень на востоке Хомса присоединились к перемирию при поддержке ЦПВС — видео ФАН

Борьба с террористами «Исламского государства» (террористическая1 организация, запрещена в РФ по решению Верховного суда) как с военной организацией подходит к концу. Работы сирийцам предстоит ещё много. Перед жителями страны стоит задача не только восстановить города и деревни, но и примириться меж собой, поскольку многие взяли в руки оружие, далеко не всегда воюя на правильной стороне.

Над возвращением страны к мирной жизни работают не только сирийцы. Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посредничают в диалоге между правительством и оппозиционными группировками. Дело в том, что многие сирийцы взяли в руки оружие еще во время тотального беззакония, и привыкли сражаться со всеми, кто приближается к их дому.

Несмотря на это, Сирия возвращается к жизни. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на встрече, на которой решался вопрос о присоединении к перемирию 28 населенных пунктов в Хомсе, на юге и юго-востоке провинции. В результате договорённостей, еще часть сирийцев сможет вернуться к мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.