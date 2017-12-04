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Нетаньяху угрожает Асаду авиаударом по Сирии
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    Нетаньяху угрожает Асаду авиаударом по Сирии

    15:46  4 Декабря 2017  /обновлено: 16:26  04 Декабря 2017
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    Нетаньяху угрожает Асаду авиаударом по Сирии

    Иерусалим, 4 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские ВВС нанесут удар по территории Сирии, если Иран разместит в САР свои военные базы. Такую угрозу он высказал в адрес сирийского президента Башара Асада.

    Сообщение об этом распространила The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.Уточняется, что это предостережение Нетаньяху направил до ракетного удара, который, согласно информации сирийских СМИ, в минувшую субботу израильские ВВС нанесли по базе, расположенной вблизи Дамаска.

    При этом власти Израиля не подтвердили свою причастность к этой авиаудару. Однако, как отмечает WSJ, Нетаньяху через несколько часов после этого бомбежки заявил, что Израиль «не допустит  того, чтобы режим, настойчиво добивающийся уничтожения израильского государства <…>, мог укрепляться в военном отношении в Сирии».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #израиль #иран #авиудар
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