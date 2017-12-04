«Ангельское терпение» иссякло: глава МИД Польши рассказал о проблемах Варшавы и Киева

Варшава, 4 декабря. Польша в течение долгого времени проявляла «ангельское терпение» к Украине, но киевские власти бездействуют и не делают конкретных шагов для решения проблем, которые существуют между двумя государствами. Об этом заявил министр дипломатического ведомства Польши Витольд Ващиковский.

Польский министр отметил, что проблемы между Варшавой и Киевом начались тогда, когда Украина запретила въезд мэру Перемышля, а также отменила решение о разрешении на эксгумацию жертв Второй мировой войны, пишет издание Polska The Times.

Он напомнил, что далее последовали «странные рассказы об истории». Ващиковский также добавил, что до сегодняшнего дня существуют проблемы с обучением поляков, проживающих на Украине, их родному языку.

FM Witold #Waszczykowski in @rzeczpospolita interview about the Polish-Ukrainian relationship, Poland’s standing in the world, and his two years as the chief of Polish diplomacy:https://t.co/sUozzjONQv — Poland MFA???????? (@PolandMFA) December 1, 2017

Особняком стоит проблема относительно запрета эксгумации жертв Второй мировой войны. Министр заявил, что «ангельское терпение Польши» иссякло.

«Мы показали наше ангельское терпение Киеву, мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет на наши предложения не было ответа, или реакция была отрицательной. В какой-то момент нам пришлось реагировать на это. И мы делаем это гораздо мягче, чем другие», — подчеркнул он.

Ранее в Киеве объяснили антиукраинские выпады со стороны Польши.