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Украина
«Ангельское терпение» иссякло: глава МИД Польши рассказал о проблемах Варшавы и Киева
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    «Ангельское терпение» иссякло: глава МИД Польши рассказал о проблемах Варшавы и Киева

    16:27  4 Декабря 2017  /обновлено: 16:28  04 Декабря 2017
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    Польша устала проявлять «ангельское терпение» к Киеву

    Варшава, 4 декабря. Польша в течение долгого времени проявляла «ангельское терпение» к Украине, но киевские власти бездействуют и не делают конкретных шагов для решения проблем, которые существуют между двумя государствами. Об этом заявил министр дипломатического ведомства Польши Витольд Ващиковский.

    Польский министр отметил, что проблемы между Варшавой и Киевом начались тогда, когда Украина запретила въезд мэру Перемышля, а также отменила решение о разрешении на эксгумацию жертв Второй мировой войны, пишет издание Polska The Times. 

    Польша устала проявлять «ангельское терпение» к Киеву

    Он напомнил, что далее последовали «странные рассказы об истории». Ващиковский также добавил, что до сегодняшнего дня существуют проблемы с обучением поляков, проживающих на Украине, их родному языку. 

    Особняком стоит проблема относительно запрета эксгумации жертв Второй мировой войны. Министр заявил, что «ангельское терпение Польши» иссякло.

    «Мы показали наше ангельское терпение Киеву, мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет на наши предложения не было ответа, или реакция была отрицательной. В какой-то момент нам пришлось реагировать на это. И мы делаем это гораздо мягче, чем другие», — подчеркнул он. 

    Ранее в Киеве объяснили антиукраинские выпады со стороны Польши.

    Автор: Дана Балан
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    #польша #украина #ващиковский #политика #история #эксгумация
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