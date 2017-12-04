ФАН публикует фото разминирования «джихад-мобиля» в Дамаске

Дамаск, 4 декабря. Боевики планировали организовать террористический акт в столице Сирии.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Мохамад Жарбуа передает с места событий, что боевики одной из террористических организаций планировали организовать в Дамаске теракт. На одной из улиц они припарковали заминированный автомобиль.

Силовые структуры получили оперативную информацию о местонахождении «джихад-мобиля», после чего на место выехали специалисты инженерных войск САА. Саперы извлекли несколько противотанковых мин, размещенных под обшивкой салона. Взрывные устройства были уничтожены на специальном полигоне.