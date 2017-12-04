Mitsubishi в 2,3 раза увеличила продажи в России

Москва, 4 декабря. В ноябре 2017 года в России выросли продажи Mitsubishi Motors. Как рассказали в эксклюзивном дистрибьюторе автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии ООО «ММС Рус», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2,3 раза — до 3,21 тысяч штук.

Модель Mitsubishi Outlander по-прежнему остается лидером продаж — только за этот год было реализовано 14,86 тысяч штук. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года это на 46% больше.

Отметим, что компания «ММС Рус» по программе trade-in для физических лиц предлагает клиентам модели Outlander и Pajero Sport.

Напомним, ранее эксперты авторынка сообщили, что в октябре 2016 года в стране было продано четыре электрокара, а в 2017 их продажи выросли до 64 единиц.