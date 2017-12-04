Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Архангельской области зарезал знакомого во время ссоры
Экономика
Mitsubishi в 2,3 раза увеличила продажи в России
Следующая Новость
Срочная новость
Нетаньяху угрожает Асаду авиаударом по Сирии
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Mitsubishi в 2,3 раза увеличила продажи в России

    15:54  4 Декабря 2017
    94

    Mitsubishi в 2,3 раза увеличила продажи в России

    Москва, 4 декабря. В ноябре 2017 года в России выросли продажи Mitsubishi Motors. Как рассказали в эксклюзивном дистрибьюторе автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии ООО «ММС Рус», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2,3 раза — до 3,21 тысяч штук.

    Модель Mitsubishi Outlander по-прежнему остается лидером продаж — только за этот год было реализовано 14,86 тысяч штук. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года это на 46% больше. 

    Отметим, что компания «ММС Рус» по программе trade-in для физических лиц предлагает клиентам модели Outlander и Pajero Sport.

    Напомним, ранее эксперты авторынка сообщили, что в октябре 2016 года в стране было продано четыре электрокара, а в 2017 их продажи выросли до 64 единиц

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #mitsubishi
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть