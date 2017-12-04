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Путин потребовал обеспечить детей до трех лет дошкольным образованием
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    Путин потребовал обеспечить детей до трех лет дошкольным образованием

    16:00  4 Декабря 2017
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    Путин потребовал обеспечить детей до трех лет дошкольным образованием

    Москва, 4 декабря. Правительство России должно разработать программу по обеспечению детей до трех лет дошкольным образованием до 2021 года, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России поручил правительству страны «разработать и утвердить программу по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования». Путин отметил, что речь идет об обучении детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

    Глава страны отметил, что к 2021 году должна быть 100-процентная доступность дошкольного образования для этих детей. Путин обратил внимание на необходимость определить «условия и порядок софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации», сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин потребовал обеспечить детей до трех лет дошкольным образованием

    Документ должен быть представлен до 1 марта следующего года. Ответственным за выполнение поручения президента назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #дети #путин #правительство #дошкольное образование
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