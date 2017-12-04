Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Очевидец сообщил о стрельбе возле станции метро «Рыбацкое» в Петербурге
Политика
Кремль опроверг связь разговоров Флинна и Кисляка с решением Путина по санкциям
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кремль опроверг связь разговоров Флинна и Кисляка с решением Путина по санкциям

    17:23  4 Декабря 2017
    90

    Кремль опроверг связь разговоров Флинна и Кисляка с решением Путина по санкциям

    Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал телефонные разговоры экс-помощника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна и экс-посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка, заявив, что они никак не влияли на решения, принятые российским лидером Владимиром Путиным по санкциям в декабре 2016 года.

    «Это было его решение и оно не могло быть связано с какими-то просьбами или рекомендациями», — заявил Песков, отвечая на вопрос, основывался ли отказ российской стороны от ответа на санкции в декабре 2016 года на информации, полученной Кисляком от Флинна.

    Решение, что Москва не станет отвечать на санкции в декабре 2016 года, Путин принял «абсолютно самостоятельно, руководствуясь, как он сам неоднократно говорил, исключительно национальными интересами России».

    Он также подчеркнул, что Флинн не мог ни о чем просить Кисляка и тем более эти просьбы не могли доводиться до главы российского государства. Напомним, о том, что Флинн, признавший себя виновным в даче ложных показаний ФБР, обсуждал свои звонки в Сергею Кисляку с членами переходной команды Дональда Трампа сообщила 1 декабря газета The Hill.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #песков #кремль #флинн
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть