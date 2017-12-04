Кремль опроверг связь разговоров Флинна и Кисляка с решением Путина по санкциям

Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал телефонные разговоры экс-помощника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна и экс-посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка, заявив, что они никак не влияли на решения, принятые российским лидером Владимиром Путиным по санкциям в декабре 2016 года.

«Это было его решение и оно не могло быть связано с какими-то просьбами или рекомендациями», — заявил Песков, отвечая на вопрос, основывался ли отказ российской стороны от ответа на санкции в декабре 2016 года на информации, полученной Кисляком от Флинна.

Решение, что Москва не станет отвечать на санкции в декабре 2016 года, Путин принял «абсолютно самостоятельно, руководствуясь, как он сам неоднократно говорил, исключительно национальными интересами России».

Он также подчеркнул, что Флинн не мог ни о чем просить Кисляка и тем более эти просьбы не могли доводиться до главы российского государства. Напомним, о том, что Флинн, признавший себя виновным в даче ложных показаний ФБР, обсуждал свои звонки в Сергею Кисляку с членами переходной команды Дональда Трампа сообщила 1 декабря газета The Hill.