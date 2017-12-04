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Путин встретится с делегацией поместных православных церквей
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    Путин встретится с делегацией поместных православных церквей

    15:36  4 Декабря 2017
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    Путин встретится с делегацией поместных православных церквей

    Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин встретится 4 декабря с делегаций поместных православных церквей и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Уже глубоко во второй половине дня президент встретится с главами делегаций поместных православных церквей, которые находятся здесь в рамках юбилейных торжеств, посвященных 100-летию восстановления патриаршества в России», — заявил Песков.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что позднее Владимир Путин отдельно проведет встречу с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном.

    Стоит отметить, что сегодня патриархи и епископы 14 православных церквей мира совершили совместную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение было приурочено к церковному празднику Введения Богородицы в храм и 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #песков #поместная церковь
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