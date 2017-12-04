Путин встретится с делегацией поместных православных церквей

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин встретится 4 декабря с делегаций поместных православных церквей и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Уже глубоко во второй половине дня президент встретится с главами делегаций поместных православных церквей, которые находятся здесь в рамках юбилейных торжеств, посвященных 100-летию восстановления патриаршества в России», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что позднее Владимир Путин отдельно проведет встречу с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном.

Стоит отметить, что сегодня патриархи и епископы 14 православных церквей мира совершили совместную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение было приурочено к церковному празднику Введения Богородицы в храм и 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви.