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«Помню каждую минуту»: Ющенко рассказал о  своих встречах с Путиным
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    «Помню каждую минуту»: Ющенко рассказал о  своих встречах с Путиным

    16:03  4 Декабря 2017  /обновлено: 16:03  04 Декабря 2017
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    «Помню каждую минуту»: Ющенко рассказал о  своих встречах с Путиным

    Киев, 4 декабря. Бывший президент Украины Виктор Ющенко поделился воспоминаниями о рабочих встречах с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что президент РФ всегда удивлял его своей тактичностью.

    Об этом третий президент Украины рассказал в своей колонке на сайте «112 Украина». 

    Вспоминая эпизод из подготовки российско-украинских переговоров, Ющенко отметил, что у Владимира Путина всегда были подготовлены наглядные материалы по тому или иному вопросу повестки.

    «Это мне тоже очень нравилось в наших отношениях: у него тоже были маленькие листы, как перфокарты, которые он носил во внутреннем кармане. Он их достает (а на каждом листе было по вопросу)…», — рассказал Ющенко. 

    Экс-президент Украины также вспомнил одну из поездок в Москву, во время которой состоялась первая встреча Ющенко и Путина, уточнив, что у него никогда не возникало ощущения собственной нежелательности.   

    «Я помню каждую минуту той встречи. Нам надо было побыть один на один (с Владимиром Путиным — прим. ФАН). Тем не менее ничего тяжелого не было. Ощущения того, что я нежелателен, у меня не было», — рассказал Ющенко. 

    Бывший украинский лидер отметил, что первая встреча с Путиным произвела на него сильное впечатление — президенты общались очень долго, им пришлось «зачистить отношения», отметил Ющенко.

     

     

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #ющенко #общение
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