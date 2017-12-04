«Помню каждую минуту»: Ющенко рассказал о  своих встречах с Путиным

Киев, 4 декабря. Бывший президент Украины Виктор Ющенко поделился воспоминаниями о рабочих встречах с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что президент РФ всегда удивлял его своей тактичностью.

Об этом третий президент Украины рассказал в своей колонке на сайте «112 Украина».

Вспоминая эпизод из подготовки российско-украинских переговоров, Ющенко отметил, что у Владимира Путина всегда были подготовлены наглядные материалы по тому или иному вопросу повестки.

«Это мне тоже очень нравилось в наших отношениях: у него тоже были маленькие листы, как перфокарты, которые он носил во внутреннем кармане. Он их достает (а на каждом листе было по вопросу)…», — рассказал Ющенко.

Экс-президент Украины также вспомнил одну из поездок в Москву, во время которой состоялась первая встреча Ющенко и Путина, уточнив, что у него никогда не возникало ощущения собственной нежелательности.

«Я помню каждую минуту той встречи. Нам надо было побыть один на один (с Владимиром Путиным — прим. ФАН). Тем не менее ничего тяжелого не было. Ощущения того, что я нежелателен, у меня не было», — рассказал Ющенко.

Бывший украинский лидер отметил, что первая встреча с Путиным произвела на него сильное впечатление — президенты общались очень долго, им пришлось «зачистить отношения», отметил Ющенко.