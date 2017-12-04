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Политика
«Не верьте украинским социологам»: экс-депутат рассказал о настоящем отношении украинцев к русским
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    «Не верьте украинским социологам»: экс-депутат рассказал о настоящем отношении украинцев к русским

    16:41  4 Декабря 2017  /обновлено: 17:40  04 Декабря 2017
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    Не верьте украинским социологам: экс-депутат Верховной рады о реальном отношении украинцев к русским

    На днях в соцсетях появилась информация о листовках в киевском метро, призывающих к примирению и дружбе между Россией и Украиной. По словам украинского политика и блогера Алексея Журавко, такие призывы сегодня можно встретить даже во Львове.

    «Такие листовки не в первый раз появляются на территории Украины. Их распространяли в Запорожье, в Харькове, в Киеве и даже во Львове. Украинские СМИ не пишут о том, что такие листовки в последнее время расклеиваются повсюду. Я видел их в Киеве не только в метро, но и на автостоянках и заправках», — рассказал экс-депутат Верховной рады Украины в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Алексей Журавко призвал не верить данным соцопросов, согласно которым, 65-70 % украинцев настроены против России и хотят с ней воевать.

    «Не верьте украинским социологам. Они выполняют заказ действующей власти, для которой антироссийская риторика — главный политический вектор. Большая часть населения Украины, наоборот, дружественно смотрит на Россию и считает, что мы – одно целое, мы — братья. Вся истерия нагнетается искусственно. Плюс людей запугивают радикалы и всяческие националистические батальоны. Вы видели, что случилось сегодня с телеканалом NewsOne, который осадили боевики националистической группировки «Братство» (запрещена в РФ) за то, что он назвал Евромайдан государственным переворотом и поддерживает Россию? Это произошло ради подавления нормальной оппозиции, которая против нынешнего руководства Украины. Эта оппозиция есть среди народа, она работающая, листовки — это ее рук дело, но в правительстве и парламенте оппозиции действующему режиму сегодня нет, к сожалению», — сказал украинский политик.

    Алексей Журавко повторил, что большая часть украинцев выступает за мир с Россией.

    «Но пока в Киеве руководят те, кто руководят, об открытой дружбе говорить пока не приходится. Дай Бог, чтобы люди поддерживали между собой дружеские и родственные связи, несмотря на запреты. Я считаю, что киевскому режиму не удастся убить человеческие отношения, основанные на нашей общей истории. Мы многое вместе пережили. Переживем и это», — заключил экс-депутат Верховной рады.

    Не верьте украинским социологам: экс-депутат Верховной рады о реальном отношении украинцев к русским

    В листовках, о которых шла речь в начале, говорится, что волна неприязни, разрастающаяся между Россией и Украиной, — это часть информационной войны.

    «Всех здравомыслящих людей просим не участвовать в провокационных обсуждениях, не наносить оскорблений и не отвечать на хамство! Игнорируйте провокации, выходите из обсуждений, не причиняйте боль, уважайте друг друга! Проявите благоразумие в этот серьезный момент! Помните, если вас провоцируют, значит это кому-то надо. А надо ли это вам лично? Не будем становиться марионетками, куклами на веревочках, за которые дергают те, кому это нужно! Читайте и передавайте друг другу: мы все хотим дружбы и мира», — призывают авторы листовок.

    Напомним, в конце октября были обнародованы результаты опроса Киевского международного института социологии, согласно которым, почти две трети украинцев негативно настроены к России, писала «Газета.ru».

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #киев #украина #newsone #информационная война #журавко
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