СМИ сообщили об убийстве бывшего президент Йемена Абдаллы Салеха

Мариб, 4 декабря. По сообщению СМИ экс-президент Али Абдалла Салех был убит хуситами в своем доме, однако позже появилось опровержение данного факта.

Местные СМИ опубликовали информацию о том, что бывший президент Йемена был убит при взрыве его дома, устроенном повстанцами-хуситами. По другой версии на Салеха напали во время следования по дороге в населенный пункт Мариб.

Позже представители партии Абдаллы Салеха опровергли эту информацию и заявили, что экс-президента не было в доме во время нападения.