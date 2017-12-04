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СМИ сообщили об убийстве бывшего президент Йемена Абдаллы Салеха
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    СМИ сообщили об убийстве бывшего президент Йемена Абдаллы Салеха

    15:36  4 Декабря 2017
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    СМИ сообщили об убийстве бывшего президент Йемена Абдаллы Салеха

    Мариб, 4 декабря. По сообщению СМИ экс-президент Али Абдалла Салех был убит хуситами в своем доме, однако позже появилось опровержение данного факта.

    Местные СМИ опубликовали информацию о том, что бывший президент Йемена был убит при взрыве его дома, устроенном повстанцами-хуситами. По другой версии на Салеха напали во время следования по дороге в населенный пункт Мариб.

    Позже представители партии Абдаллы Салеха опровергли эту информацию и заявили, что экс-президента не было в доме во время нападения.

    СМИ сообщили об убийстве бывшего президент Йемена Абдаллы Салеха

    Автор: Алексей Громов
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    #нападение #йемен #хуситы #абдалла салех
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