Песков: Вопрос о бойкоте Олимпийских игр не будет рассматриваться до решения МОК

Москва, 4 декабря. В настоящее время в Кремле не рассматривался вопрос о возможности бойкота будущих зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в случае недопуска российской сборной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сначала следует дождаться решения исполнительного комитета МОК в Лозанне.

В ходе пресс-брифинга Пескову задали вопрос о том, обсуждается ли на кремлевском уровне бойкот Олимпиады.

«Нет, не обсуждается, — ответил пресс-секретарь президента. — Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов».

Песков подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность олимпийским идеалам, однако категорически против бездоказательного ущемления прав своих спортсменов. Песков подчеркнул, что по решению Путина сохраняются «все возможные каналы взаимодействия и диалога, как с МОКом, так и с другими международными спортивными организациями».

Напомним, заседание исполкома МОК состоится завтра в швейцарской Лозанне.