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Песков: Вопрос о бойкоте Олимпийских игр не будет рассматриваться до решения МОК
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    Песков: Вопрос о бойкоте Олимпийских игр не будет рассматриваться до решения МОК

    15:36  4 Декабря 2017
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    Песков: Вопрос о бойкоте Олимпийских игр не будет рассматриваться до решения МОК

    Москва, 4 декабря. В настоящее время в Кремле не рассматривался вопрос о возможности бойкота будущих зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в случае недопуска российской сборной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сначала следует дождаться решения исполнительного комитета МОК в Лозанне.

    В ходе пресс-брифинга Пескову задали вопрос о том, обсуждается ли на кремлевском уровне бойкот Олимпиады.

    «Нет, не обсуждается, — ответил пресс-секретарь президента. — Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов».

    Песков: Вопрос о бойкоте Олимпийских игр не будет рассматриваться до решения МОК

    Песков подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность олимпийским идеалам, однако категорически против бездоказательного ущемления прав своих спортсменов. Песков подчеркнул, что по решению Путина сохраняются «все возможные каналы взаимодействия и диалога, как с МОКом, так и с другими международными спортивными организациями».

    Напомним, заседание исполкома МОК состоится завтра в швейцарской Лозанне.

    Автор: Валентин Меликов
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