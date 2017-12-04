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    Сирия получит из Чехии партию карет скорой помощи

    15:24  4 Декабря 2017
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    Сирия получит из Чехии партию карет скорой помощи

    Прага, 4 декабря. Чешский Красный Крест отправил в Сирию три машины скорой медицинской помощи.

    Три кареты скорой медицинской помощи, одна из которых предназначена для интенсивной терапии, уже направлены в сирийский порт Тартус. Их прибытие ожидается через два дня. По прибытии в присутствии генерального секретаря Чешского Красного Креста  и представителей посольства Чехии в Дамаске машины передадут Сирийскому обществу Красного Полумесяца.

    Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек сообщил ранее, что его страна тесно сотрудничает с властями САР и намерена впредь оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

    Сирия получит из Чехии партию карет скорой помощи

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #тартус #чехия #скорая помощь
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