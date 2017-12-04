Сирия получит из Чехии партию карет скорой помощи

Прага, 4 декабря. Чешский Красный Крест отправил в Сирию три машины скорой медицинской помощи.

Три кареты скорой медицинской помощи, одна из которых предназначена для интенсивной терапии, уже направлены в сирийский порт Тартус. Их прибытие ожидается через два дня. По прибытии в присутствии генерального секретаря Чешского Красного Креста и представителей посольства Чехии в Дамаске машины передадут Сирийскому обществу Красного Полумесяца.

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек сообщил ранее, что его страна тесно сотрудничает с властями САР и намерена впредь оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.