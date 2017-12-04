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Путин в понедельник встретится с Васильевым, Голиковой и Потаниным
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    Путин в понедельник встретится с Васильевым, Голиковой и Потаниным

    15:34  4 Декабря 2017
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    Путин в понедельник встретится с Васильевым, Голиковой и Потаниным

    Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник глава государства Владимир Путин встретится с председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой, главой «Интерроса» Владимиром Потаниным и врио главы Дагестана Владимиром Васильевым.

    «В течение дня у президента планируются рабочие встречи с Васильевым — главой Дагестана, планируется совещание с Голиковой — наша Счетная палата», — отметил представитель Кремля. 

    По словам Пескова, российский лидер обсудит с Потаниным дела Норильска.

    «Социальная программа, как чувствует себя предприятие, тоже, поскольку градообразующее предприятие, президент традиционно уделяет внимание», — уточнил пресс-секретарь.

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин отреагировал на жалобы правозащитников и поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о митингах.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #песков
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