Путин в понедельник встретится с Васильевым, Голиковой и Потаниным

Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник глава государства Владимир Путин встретится с председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой, главой «Интерроса» Владимиром Потаниным и врио главы Дагестана Владимиром Васильевым.

«В течение дня у президента планируются рабочие встречи с Васильевым — главой Дагестана, планируется совещание с Голиковой — наша Счетная палата», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, российский лидер обсудит с Потаниным дела Норильска.

«Социальная программа, как чувствует себя предприятие, тоже, поскольку градообразующее предприятие, президент традиционно уделяет внимание», — уточнил пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин отреагировал на жалобы правозащитников и поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о митингах.