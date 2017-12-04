«Власть Порошенко захлебнется»: работники украинских госпредприятий угрожают Киеву бунтом

Верховная рада Украины одобрила инициированный местным кабмином законопроект «О передаче государственного имущества в частную собственность». Согласно основным пунктам документа, уже в ближайшее время в стране будут приватизированы более 900 заводов, фабрик и коллективных хозяйств. Кроме того, Киев планирует избавиться от опеки над специализированными артелями, существующими при обществах инвалидов.

Как утверждают авторы нововведения, это обеспечит казну прибылью в размере более миллиарда гривен, а Украину в целом «приблизит к цивилизованному Западу». Скептики в этой связи предрекают украинской экономике окончательный коллапс, а рядовым гражданам — отсутствие работы и полное обнищание. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Министерство экономического развития и торговли Украины выступило с заявлением, которое повергло шок даже видавших виды аналитиков. Чиновники констатировали, что на данный момент на всей территории от Ужгорода до Мариуполя из 3500 предприятий, находящихся на балансе государства, около 600 оказались убыточными, а более полутора тысяч вообще прекратили свою работу.

«В прошлом году убыточность этих структур обошлась нашим налогоплательщикам в 56 миллиардов гривен, что сопоставимо с бюджетом министерства обороны, — патетически заявил журналистам заместитель главы Минэкономразвития Максим Нефедов. — Логика проста: есть активы, которые либо плохо функционируют, либо не функционируют вообще. Тогда нужно привлечь инвестора, который превратит их в активы, которые работают хорошо». По словам Нефедова, если упомянутую приватизацию не провести сейчас, уже через пять лет Украине «продавать будет нечего».

Голосов против такого процесса большинство в Верховной раде явно не услышало. «Это не приватизация, а присвоение государственного имущества, сопровождающееся воровством и отмыванием денег, — подчеркнул депутат-оппозиционер Нестор Шуфрич. — В нашей стране почему-то так получается всегда: за несколько месяцев до той же приватизации процветающее предприятие становится убыточным и обрастает долгами. Его за бесценок скупают представители нынешних олигархических кланов, а также мелкие группы, разбирающие мощности «на запчасти» и продающие их за рубеж».

По слова независимых аналитиков, в такой практике проявляется «вся суть» действующей украинской власти. «Порошенко, Гройсман и их команда идут на поводу у Международного валютного фонда, который поставил главным условием выделения Киеву нового кредитного транша «продажу с молотка» некогда процветающих структур, — сказал в комментарии ФАН куратор общественного профсоюзного движения «Самозащита» Сергей Бирзул. — Уже в 2018-м году будут приватизированы такие предприятия, как «Центрэнерго» и «Турбоатом», на очереди — Одесский припортовый завод. Нет никаких сомнений в том, что пущенные «с молотка» предприятия в буквальном смысле этого слова «пойдут по миру». Как и пойдут по миру в общей сложности более миллиона их работников».

На этом фоне украинские власти как-то очень неумело попытались успокоить сограждан. Премьер-министр страны Владимир Гройсман в свойственной ему манере заявил, что лиц, пострадавших в результате «обретения той или иной государственной организацией новых владельцев не будет».

«Многие из рабочих по нескольку месяцев не получали зарплаты, и приватизация эту проблему решит. Даже в случае закрытия завода или фабрики государство позаботится о том, чтобы их сотрудники не были выброшены на обочину жизни», — пообещал глава правительства.

А вот этому обещанию потенциальные «пострадавшие лица» как раз и не верят.

«Наше предприятие по ремонту сельскохозяйственной техники, которое еще недавно обслуживало сразу пять районов, было объявлено банкротом, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН инженер из Черниговской области Андрей Стрелец. — Недавно мы узнали, что все наше оборудование уже продано за бесценок и скоро будет вывезено в качестве металлолома за рубеж. Выживать на минимальное пособие по безработице никто из нас не желает. В случае необходимости — выйдем с протестами под здание президентской администрации в Киеве, а самые отчаявшиеся оставят за собой право даже атаковать его. Поверьте, таких как мы, на Украине — десятки, если не сотни тысяч, и в нашем бунте власть Порошенко захлебнется!».

Кстати, своеобразные акции против «тотальной приватизации» уже провели работники лесничеств на Закарпатье, в Черкассах и Херсоне, шахтеры Львовской области, металлурги Николаева, энергетики Запорожья и аграрии Сум и Полтавы. Не исключено, что «движение сопротивления» идее непопулярной «тотальной приватизации» со временем превратится в новый Майдан.

К этому развитию событий официальный Киев явно не готов.