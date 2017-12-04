Песков назвал «солидным показателем» данные опроса о готовности россиян прийти на выборы

Москва, 4 декабря. Социологический опрос «Левада-центра», согласно которому более 50 процентов граждан России собираются пойти на выборы президента в 2018 году, свидетельствуют о высокой потенциальной активности избирателей уже до старта избирательной кампании. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил необходимость учесть, что эти данные специалисты получили еще до старта избирательной кампании.

«Это очень солидный показатель, который говорит о высокой потенциальной активности наших избирателей. Мы знаем, что начало избирательной кампании, в свою очередь, приводит к значительному повышению подобных цифр», — подчеркнул Песков, комментируя данные социологического опроса.

Напомним, очередные выборы президента Российской Федерации состоятся в марте будущего года, избирательная кампания начнется в декабре текущего года.