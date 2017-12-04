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Песков назвал «солидным показателем» данные опроса о готовности россиян прийти на выборы
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    Песков назвал «солидным показателем» данные опроса о готовности россиян прийти на выборы

    15:22  4 Декабря 2017
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    Песков назвал «солидным показателем» данные опроса о готовности россиян прийти на выборы

    Москва, 4 декабря. Социологический опрос «Левада-центра», согласно которому более 50 процентов граждан России собираются пойти на выборы президента в 2018 году, свидетельствуют о высокой потенциальной активности избирателей уже до старта избирательной кампании. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

    Он также отметил необходимость учесть, что эти данные специалисты получили еще до старта избирательной кампании.

    Песков назвал «солидным показателем» данные опроса о готовности россиян прийти на выборы

    «Это очень солидный показатель, который говорит о высокой потенциальной активности наших избирателей. Мы знаем, что начало избирательной кампании, в свою очередь, приводит к значительному повышению подобных цифр», — подчеркнул Песков, комментируя данные социологического опроса

    Напомним, очередные выборы президента Российской Федерации состоятся в марте будущего года, избирательная кампания начнется в декабре текущего года.  

    Автор: Дана Балан
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    #россия #песков #опрос #выборы-2018 #избирательная кампания
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