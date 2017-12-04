Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Архангельской области зарезал знакомого во время ссоры
Общество
Песков отказался комментировать процесс по делу Улюкаева
Следующая Новость
Срочная новость
Нетаньяху угрожает Асаду авиаударом по Сирии
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков отказался комментировать процесс по делу Улюкаева

    15:23  4 Декабря 2017
    585

    Песков отказался комментировать процесс по делу Улюкаева

    Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, для которого обвинение запросило десять лет колонии.

    «Никак. Мы это не комментируем», — приводит РИА Новости комментарий Пескова, которого спросили про запрашиваемый срок заключения для Улюкаева.

    Напомним, ранее государственное обвинение потребовало наказания в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего  главы Минэкономразвития, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, прокурор также указал на необходимость лишить Улюкаева чина и государственных наград, а также оштрафовать его на 500 миллионов рублей.

    Как считает следствие, бывший министр взял взятку в 2 миллиона долларов за заключение, которое позволило компании «Роснефть» завладеть госпакетом «Башнефти». Сам обвиняемый, комментируя судебный процесс, называет его провокацией. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков #улюкаев #дело #процесс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть