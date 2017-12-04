Песков отказался комментировать процесс по делу Улюкаева

Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, для которого обвинение запросило десять лет колонии.

«Никак. Мы это не комментируем», — приводит РИА Новости комментарий Пескова, которого спросили про запрашиваемый срок заключения для Улюкаева.

Напомним, ранее государственное обвинение потребовало наказания в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего главы Минэкономразвития, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, прокурор также указал на необходимость лишить Улюкаева чина и государственных наград, а также оштрафовать его на 500 миллионов рублей.

Как считает следствие, бывший министр взял взятку в 2 миллиона долларов за заключение, которое позволило компании «Роснефть» завладеть госпакетом «Башнефти». Сам обвиняемый, комментируя судебный процесс, называет его провокацией.