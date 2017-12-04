Двое детей погибли в пожаре в частном доме под Волгоградом

Волгоград, 4 декабря. Два малолетних мальчика погибли во время пожара в частном дом в Волгоградской области. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, во время пожара мальчики, одному из которых было четыре года, а второму всего год, находились дома одни — их отец был на работе, мать отлучилась в магазин, а старшие братья были в школе. Причины возгорания пока неизвестны. Пламя заметили соседи, которые немедленно вызвали пожарную службу. Пожарным удалось потушить огонь, но детей спасти уже не удалось.