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Двое детей погибли в пожаре в частном доме под Волгоградом
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    Двое детей погибли в пожаре в частном доме под Волгоградом

    15:19  4 Декабря 2017
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    Двое детей погибли в пожаре в частном доме под Волгоградом

    Волгоград, 4 декабря. Два малолетних мальчика погибли во время пожара в частном дом в Волгоградской области. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, во время пожара мальчики, одному из которых было четыре года, а второму всего год, находились дома одни — их отец был на работе, мать отлучилась в магазин, а старшие братья были в школе. Причины возгорания пока неизвестны. Пламя заметили соседи, которые немедленно вызвали пожарную службу. Пожарным удалось потушить огонь, но детей спасти уже не удалось.

    «Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить причины и все обстоятельства трагедии, — сообщили в СУ СК по Волгоградской области. — Известно, что семья, в которой воспитывались погибшие дети, характеризуется положительно, на спецучетах в органах системы профилактики не состоит».

    Автор: Валентин Меликов
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