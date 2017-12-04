Силовики ищут бомбу в здании ФСБ в Москве

Москва, 4 декабря. Одно из зданий ФСБ РФ и Центральный детский магазин в центре Москвы проверяют после анонимных звонков о заминировании. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Как стало известно ФАН, речь идет о доме 21/1 на улице Большая Лубянка. «Эвакуация не проводилась, сразу начали обследование помещений», — уточнил источник.

По его словам, почти сразу после звонка о «заминировании» здания ФСБ, поступило сообщение и о «заминировании» Центрального детского магазина. После чего из ЦДМ были эвакуированы 600 человек.