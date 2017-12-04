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Силовики ищут бомбу в здании ФСБ в Москве
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    Силовики ищут бомбу в здании ФСБ в Москве

    15:11  4 Декабря 2017
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    Силовики ищут бомбу в здании ФСБ в Москве

    Москва, 4 декабря. Одно из зданий ФСБ РФ и Центральный детский магазин в центре Москвы проверяют после анонимных звонков о заминировании. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

    Как стало известно ФАН, речь идет о доме 21/1 на улице Большая Лубянка. «Эвакуация не проводилась, сразу начали обследование помещений», — уточнил источник. 

    По его словам, почти сразу после звонка о «заминировании» здания ФСБ, поступило сообщение и о «заминировании» Центрального детского магазина. После чего из ЦДМ были эвакуированы 600 человек. 

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #фсб #заминирование #цдм
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