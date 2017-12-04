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ВВС США учат истребитель F-35 наносить удары по движущимся наземным объектам — СМИ
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    ВВС США учат истребитель F-35 наносить удары по движущимся наземным объектам — СМИ

    15:34  4 Декабря 2017
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    Истребитель F-35 ВВС США

    Военно-воздушные силы США модернизируют истребитель F-35 и учат его наносить удары по движущимся наземным целям. Компания Lockheed Martin оснастит самолет новой 500-фунтовой бомбой с лазерным наведением Raytheon GBU-49 Enhanced Paveway II.

    Журналисты Федерального агентства новостей предлагают читателям перевод статьи The F-35 Can Now Fight a Ground War (Американский истребитель F-35 теперь приспособлен для атаки наземных целей), опубликованной порталом The National Interest.

    «Оптимизация бомбы GBU-49 конкретно для использования с F-35A является ключевой задачей в обеспечении новых боевых возможностей истребителя. F-35 всегда работает оперативно и эффективно, а интегрирование в него бомбы GBU-49 с лазерным наведением сделают истребитель еще более смертоносным, чем когда-либо», — заявил директор Управления интеграции ВВС по F-35 генерал Тодд Кентербери.

    Одномоторный истребитель-невидимка не мог наносить удары по движущимся наземным целям при помощи лазерного наведения. По крайней мере, в рамках программного обеспечения Block 3F. Несмотря на то, что F-35, работающие на Block 3F, могут идентифицировать и отслеживать множество движущихся целей, на сегодняшний день самолет не способен атаковать их.

    Когда Пентагон изначально устанавливал требования к программе ВВС Joint Strike Fighter, идея заключалась в том, что пилоты, при необходимости (так как атака наземных целей не являлась приоритетом для самолета — прим. ред.) будут использовать бомбовые кассеты для ударов по врагам на земле. Однако в 2008 году была принята Конвенция о кассетных боеприпасах (СКК), запрещающая применение таких бомб, и от идеи пришлось отказаться.

    Raytheon GBU-49 Enhanced Paveway II

    Пентагону необходимо было разработать решение, позволяющее приспособить F-35 к атаке движущихся наземных мишеней, не прибегая к кассетным бомбам, и снаряд GBU-49 в данном случае является отличным способом достижения поставленной цели.

    Военно-воздушные силы США заключили контракт на покупку Paveway II GBU-49. По данным ВВС, вместе с указанным боеприпасом, «F-35A сможет наносить удары по движущимся целям, но сначала необходимо связать управление бомбой с программным блоком 3F».

    Ожидается, что Raytheon вместе с GBU-49 предоставит тестовое программное обеспечение и оборудование, материально-техническую поддержку, а также технические данные для поддержки программы F-35. 

    «Этот контракт — прекрасный пример эффективного сотрудничества государства и промышленного предприятия», — сказал исполнительный директор программы ВВС по вооружению Энтони Генатемпо.

    F-35

    ВВС США планируют начать летные испытания F-35A с GBU-49 в декабре 2017 года. Если все будет идти по плану, к концу января 2018 года военно-воздушные силы получат 400 наборов для наведения.

    Сегодня у авиации США есть острая необходимость в оружии, способном атаковать движущиеся мишени. Дело в том, что F-35 был разработан для участия в войне 1991 года в Персидском заливе и отвечал особым требованиям тех времен. Однако сегодня они уже не актуальны. Так как F-35 должен стать основным истребителем ВВС США, эта функция необходима как можно скорее.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #самолет #ирак #истребитель #война #f-35 #наземные цели
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