Военно-воздушные силы США модернизируют истребитель F-35 и учат его наносить удары по движущимся наземным целям. Компания Lockheed Martin оснастит самолет новой 500-фунтовой бомбой с лазерным наведением Raytheon GBU-49 Enhanced Paveway II.

Журналисты Федерального агентства новостей предлагают читателям перевод статьи The F-35 Can Now Fight a Ground War (Американский истребитель F-35 теперь приспособлен для атаки наземных целей), опубликованной порталом The National Interest.

«Оптимизация бомбы GBU-49 конкретно для использования с F-35A является ключевой задачей в обеспечении новых боевых возможностей истребителя. F-35 всегда работает оперативно и эффективно, а интегрирование в него бомбы GBU-49 с лазерным наведением сделают истребитель еще более смертоносным, чем когда-либо», — заявил директор Управления интеграции ВВС по F-35 генерал Тодд Кентербери.

Одномоторный истребитель-невидимка не мог наносить удары по движущимся наземным целям при помощи лазерного наведения. По крайней мере, в рамках программного обеспечения Block 3F. Несмотря на то, что F-35, работающие на Block 3F, могут идентифицировать и отслеживать множество движущихся целей, на сегодняшний день самолет не способен атаковать их.

Когда Пентагон изначально устанавливал требования к программе ВВС Joint Strike Fighter, идея заключалась в том, что пилоты, при необходимости (так как атака наземных целей не являлась приоритетом для самолета — прим. ред.) будут использовать бомбовые кассеты для ударов по врагам на земле. Однако в 2008 году была принята Конвенция о кассетных боеприпасах (СКК), запрещающая применение таких бомб, и от идеи пришлось отказаться.

Пентагону необходимо было разработать решение, позволяющее приспособить F-35 к атаке движущихся наземных мишеней, не прибегая к кассетным бомбам, и снаряд GBU-49 в данном случае является отличным способом достижения поставленной цели.

Военно-воздушные силы США заключили контракт на покупку Paveway II GBU-49. По данным ВВС, вместе с указанным боеприпасом, «F-35A сможет наносить удары по движущимся целям, но сначала необходимо связать управление бомбой с программным блоком 3F».

Ожидается, что Raytheon вместе с GBU-49 предоставит тестовое программное обеспечение и оборудование, материально-техническую поддержку, а также технические данные для поддержки программы F-35.

«Этот контракт — прекрасный пример эффективного сотрудничества государства и промышленного предприятия», — сказал исполнительный директор программы ВВС по вооружению Энтони Генатемпо.

ВВС США планируют начать летные испытания F-35A с GBU-49 в декабре 2017 года. Если все будет идти по плану, к концу января 2018 года военно-воздушные силы получат 400 наборов для наведения.

Сегодня у авиации США есть острая необходимость в оружии, способном атаковать движущиеся мишени. Дело в том, что F-35 был разработан для участия в войне 1991 года в Персидском заливе и отвечал особым требованиям тех времен. Однако сегодня они уже не актуальны. Так как F-35 должен стать основным истребителем ВВС США, эта функция необходима как можно скорее.