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Трек 17-летнего рэпера-убийцы возглавил рейтинг лучших песен 2017 года
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    Трек 17-летнего рэпера-убийцы возглавил рейтинг лучших песен 2017 года

    15:11  4 Декабря 2017
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    Трек 17-летнего рэпера-убийцы возглавил рейтинг лучших песен 2017 года

    Москва, 4 декабря. Топ самых популярных песен 2017 года составило издание The Fader. Всего в данном списке 101 композиция. Примечательно, что на первом песне — трек 17-летнего исполнителя Tay-K под названием  The Race. При этом клип на песню был снят, когда парень скрывался от полиции и был в бегах.

    Уже в ближайшие дни юного исполнителя могут приговорить к смертной казни в штате Техас, в том числе за два тяжких убийства. 

    Funeral американки Фиб Бриджерс оказался на второй строчке рейтинге. XO Tour LIif3 Лил Узи Верта замыкает тройку. В списке также есть и Даниэлла Бреголи, Кендрик Ламар, Дрейк, Lil Peep, Лана Дель Рей, Селена Гомес, а также Фрэнк Оушен.

    Отметим, что ряд артистов не были упомянуты «из соображения, что генерирование кликов их произведений будет приравниваться к соучастию в их преступлениях». Остается непонятным, как в списке оказался юный репер-убийца.

    Напомним, 23 ноября в Интернете опубликован посмертный клип с участием эмо-рэпера Lil Peep под названием Are you really surprised you're here.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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