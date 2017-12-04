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Боевики обстреляли густонаселенный пригород Дамаска, есть жертвы
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    Боевики обстреляли густонаселенный пригород Дамаска, есть жертвы

    15:10  4 Декабря 2017  /обновлено: 15:19  04 Декабря 2017
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    Боевики обстреляли густонаселенный пригород Дамаска, есть жертвы

    Дамаск, 4 декабря. Боевики произвели ракетный обстрел густонаселенного пригорода Дамаска Аль-Аббасин.

    По данным арабского информационного агентства «Аль-Масдар» боевики, захватившие часть оазиса Восточная Гута, произвели ракетный обстрел одного из пригородов столицы Сирийской арабской республики.

    Одной из целей обстрела был местный автовокзал. По предварительной информации семь человек получили ранения, двое мирных жителей погибли. Среди пострадавших, отмечает источник, есть женщины и дети.

    Боевики обстреляли густонаселенный пригород Дамаска, есть жертвы

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #обстрел #амаск #пригород
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