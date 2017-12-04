Американский журналист назвал имя «главной крысы» в Белом доме

Американский журналист и публицист Марк Наклз в эфире программы «Время покажет» на Первом канале спрогнозировал импичмент президента США Дональда Трампа. По мнению Наклза, поводом для этого могут стать новые обстоятельства «российского дела». Экс-советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн признался, что дал на допросе ложные показания.

По мнению Наклза, этот факт может привести к отставке Дональда Трампа. Также он раскритиковал избирателей, которые в 2016 году на выборах президента отдали свой голос за действующего президента.

«Главную «крысу» в Белом доме зовут Дональд Трамп, это мое личное мнение. За него проголосовали 65 миллионов американцев. Это доказательство того, что 46% американцев [глупцы] <…> Флинн является очень серьезной угрозой для Трампа. Будут, наверное, новые откровения, и это приведет к импичменту. Посмотрим», — заключил Наклз.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Напомним, поиском «российского вмешательства» в американские выборы занимается сразу несколько ведомств. Несмотря на то, что расследование длится многие месяцы, представить объективных доказательств вмешательства РФ во внутреннюю политику США ожидаемо не удалось.