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Американский журналист назвал имя «главной крысы» в Белом доме
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    Американский журналист назвал имя «главной крысы» в Белом доме

    15:02  4 Декабря 2017
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    Американский журналист эфире российского ТВ спрогнозировал импичмент Трампа

    Американский журналист и публицист Марк Наклз в эфире программы «Время покажет» на Первом канале спрогнозировал импичмент президента США Дональда Трампа. По мнению Наклза, поводом для этого могут стать новые обстоятельства «российского дела». Экс-советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн признался, что дал на допросе ложные показания.

    По мнению Наклза, этот факт может привести к отставке Дональда Трампа. Также он раскритиковал избирателей, которые в 2016 году на выборах президента отдали свой голос за действующего президента.

    «Главную «крысу» в Белом доме зовут Дональд Трамп, это мое личное мнение. За него проголосовали 65 миллионов американцев. Это доказательство того, что 46% американцев [глупцы] <…> Флинн является очень серьезной угрозой для Трампа. Будут, наверное, новые откровения, и это приведет к импичменту. Посмотрим», — заключил Наклз.

    Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком

    Напомним, поиском «российского вмешательства» в американские выборы занимается сразу несколько ведомств. Несмотря на то, что расследование длится многие месяцы, представить объективных доказательств вмешательства РФ во внутреннюю политику США ожидаемо не удалось.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп
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