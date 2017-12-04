Мертвый курьер с кокаином в желудке помог задержать банду наркодилеров в Москве

Москва, 4 декабря. Московская полиция пресекла деятельность банды наркоторговцев, занимавшихся сбытом запрещенных веществ из-за рубежа. На след преступников правоохранителям помог выйти труп иностранца с кокаином в желудке.

Как сообщил врио начальника пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, в одном из моргов Москвы в ходе вскрытия тела иностранного гражданина были обнаружены восемь контейнеров с кокаином общим весом около 80 граммов. При проверке выяснилось что иностранец некоторое время назад прибыл в столицу со своим братом в качестве курьера-перевозчика наркотика.

После были установлены его подельники. Ими оказались трое приезжих из ближнего и дальнего зарубежья и житель Москвы. При попытке приобретения одного килограмма кокаина были задержаны еще двое иностранных граждан, добавил Титов. У одного из них полицейские изъяли восемь патронов. Операцию по их задержании сотрудники ГУ МВД провели совместно с региональным управлением ФСБ РФ при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром».

После при попытке приобретения одного килограмма кокаина были задержаны еще двое иностранных граждан, добавил Титов. У одного из них были изъяты восемь патронов.

Таким образом, был перекрыт канал и пресечена незаконная деятельность ОПГ, осуществлявшей поставки контрабандные поставки наркотиков из-за рубежа.

Как уточняет РИАМО, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», «Контрабанда наркотических средств», а также «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Задержанные заключены под стражу.

Ранее портал «Ура.ру» представил неутешительную статистику ООН о проблемах наркомании. заявили, что впервые за 10 лет зафиксирован резкий рост потребления наркотиков. Причиной специалисты считают небывалое увеличение посевных площадей коки в Колумбии и опийного мака в Афганистане, а также синтеза амфетаминов.