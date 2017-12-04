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Сирия: под руководством США на военной базе «Ат-Танф» формируется новый очаг ИГИЛ
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    Сирия: под руководством США на военной базе «Ат-Танф» формируется новый очаг ИГИЛ

    15:43  4 Декабря 2017
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    Сирия: под руководством США на военной базе «Ат-Танф» формируется новый очаг ИГИЛ

    Военная база «Ат-Танф», расположенная в провинции Хомс, несомненно, имеет все шансы стать новым оплотом терроризма, считает заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Общество русского исторического просвещения «Двуглавый орел», кандидат исторических наук, генерал-лейтенант Леонид Решетников.

    В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный подчеркнул, что нельзя исключать и формирования мощного очага на севере Сирии в случае крушения курдской коалиции Демократических сил Сирии (SDF).

    Несмотря на успехи Сирийской арабской армии (САА) в провинциях Алеппо и Хама, продвижение при поддержке ВКС РФ в провинции Дейр-эз-Зор, новым очагом экстремизма может стать провинция Хомс, а именно военная база «Ат-Танф», где велась подготовка боевиков группировок «Джейш Магавир ат-Таура», «Бригада мучеников аль-Абдо» и ряда других вооруженных групп для так называемой международной «антитеррористической» коалиции США. Напомним, де-юре коалиция была создана для борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ.2 ИГИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Де-факто же, США поддерживают курдско-арабские SDF и, как сообщают многочисленные источники, спонсируют создание вооруженных проамериканских группировок в Сирии, используя, в том числе и базу в провинции Хомс.

    Значение базы «Ат-Танф», как считает Леонид Решетников, «неоднократно менялось по той причине, что у Соединенных Штатов с самого начала отсутствовало какое-либо видение будущего Сирии».

    Сирия: под руководством США на военной базе «Ат-Танф» формируется новый очаг ИГИЛ

    «Вашингтон не имел и не имеет конкретной стратегии касательно переформатирования Сирии в новое государство, даже без Башара Асада и даже без участия алавитов, — считает Решетников. — Более того, подобная стратегия Белому дому не нужна в принципе. С 2011 года в Сирии США реализуют одну ключевую задачу — максимальная дезинтеграция страны, с опорой на тех или иных ситуативных союзников».

    По мнению военного эксперта, Сирия не является конечной целью Вашингтона.

    «Сирия — не самоцель, а инструмент для дальнейшего распространения хаоса, прежде всего на Ливан, — говорит собеседник ФАН. — Таким образом, нет ничего странного в том, что те или иные объекты меняют свое значение, исходя из актуальной ценности тех или иных сторон конфликта».

    После выхода правительственных войск и союзных сил к границе с Ираком в начале лета текущего года, Соединенные Штаты сделали основную ставку на курдско-арабские вооруженные формирования. Однако по другой информации, на базу в Ат-Танфе и располагающийся рядом лагерь беженцев «Эр-Рукбан» в последнее время стекаются боевики так называемой вооруженной оппозиции и ИГИЛ,3 что может означать формирование нового очага радикального экстремизма, но уже в провинции Хомс.

    После выхода правительственных вой к границе с Ираком, США сделали основную ставку на курдско-арабские вооруженные формирования

    «Военная база «Ат-Танф», несомненно, имеет все шансы стать новым оплотом терроризма, однако нельзя исключать и формирования мощного очага на севере в случае крушения курдской коалиции SDF. При этом курдские формирования и сами очень близки к понятию «террористическая организация», учитывая заключенное с ИГ перемирие и неоднократное предоставление коридоров для боевиков ИГИЛ», — говорит генерал-лейтенант Леонид Решетников.  

    Кроме того, считает Решетников, стоит отметить и тот факт, что многие террористы, оказавшись в плену, переходят на сторону другой группировки или коалиции.

    «Значительное число ИГИЛовцев рядового и условного «младшего офицерского» состава после сдачи в плен очень быстро оказываются в рядах SDF, — подчеркивает эксперт. — Учитывая разношерстность мобилизованных курдами сил, крах этой структуры и формирование на ее основе новых прекрасно оснащенных радикальных экстремистских группировок - это лишь вопрос времени».

    В провинции Хомс может сформироваться новый очаг радикального экстремизма

    На днях Институт Ближнего Востока опубликовал исследование, посвященное деятельности возглавляемой Соединенными Штатами международной «антитеррористической» коалиции в зоне военной базы «Ат-Танф». В опубликованной на сайте Института статье указано, что чем ближе конец операции российской военной группировки в Сирии, направленной на истребление ИГИЛ, тем более «неадекватно» ведут себя члены возглавляемой США международной коалиции.

    Территория лагеря беженцев «Эр-Рукбан», находящегося неподалеку от базы, и сама база «Ат-Танф» постепенно превращаются в пристанище боевиков. Это вполне может означать, что «самопровозглашенный халифат» может обосноваться под контролем США в провинции Хомс. Сам Ат-Танф является стратегически важной территорией, поскольку находящаяся в этом районе американская военная база позволяет контролировать перекрестки дорог из пустыни в Иорданию и в направлении южных провинций Сирии.

    Сирия: под руководством США на военной базе «Ат-Танф» формируется новый очаг ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алиса Яковлева
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    #сша #сирия #алеппо #хама #вкс рф #игил #асад #курды #дейр-эз-зор #дейр эз-зор #хомс #sdf #ат-танф #решетников #эр-рукбан
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