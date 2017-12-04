Россияне 13 декабря смогут увидеть уникальное небесное явление

Москва, 4 декабря. Астрономы сообщили о том, что 13 декабря жители планеты смогут стать свидетелями уникального явления — метеоритного потока.

По словам экспертов, в ночь на 13 декабря при ясном небе можно будет увидеть метеоритный поток Геминиды. Сообщается, что метеоритный поток якобы можно будет увидеть после того, как спутник Земли скроется, и его свет не станет отвлекать от наблюдения явления. Это произойдет, по словам экспертов, после 12 часов ночи, пишет «Ньюинформ».

Напомним, шесть лет назад эксперты зафиксировали всплеск метеоритного потока (до 200 метеоров за 60 минут — Прим.ред.). Этот показатель в два раза больше, чем у потока Персеиды, который наблюдался в августе.

Ранее российские астрономы опровергли информацию о метеоритном потоке, который ожидают в декабре в Поволжье.