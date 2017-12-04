Станцевавшая в аэропорту Лолита ответила на критику в свой адрес

Москва, 4 декабря. Известная певица Лолита на своей странице в Twitter прокомментировала критику в свой адрес после танца в аэропорту Торонто.

После очередной своей экстравагантной выходки Лолита решила ответить пользователям соцсети, которые выступили с критикой в адрес певицы.

«Благодарю вас за то, что я натанцевала на полтора миллиона (просмотров. — Прим. ФАН) в восемь утра в аэропорту Торонто, вылетая в Нью-Йорк, — заявила она. — Я рада, что могла это сделать».

Она отметила, что просмотрела страницы тех, кто выступил с критикой из-за ее поведения.

«Ребят, посетила ваши аккаунты, боюсь за вас, — рассказала Лолита. — Ну, во-первых, часть девушек показывают половые признаки, ну явно предлагая себя мужчинам. Это очень дешево выглядит. Часть женщин, простите, ну очень страшненькие».

По мнению звезды, негативные отзывы связаны с завистью, так как она «богатая, обеспеченная, умная, красивая женщина с молодым мужем». Она посоветовала критикам избегать этого чувства, так как зависть, по информации Лолиты, приводит к накоплению камней в организме.