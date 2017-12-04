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Станцевавшая в аэропорту Лолита ответила на критику в свой адрес
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    Станцевавшая в аэропорту Лолита ответила на критику в свой адрес

    14:56  4 Декабря 2017
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    Станцевавшая в аэропорту Лолита ответила на критику в свой адрес

    Москва, 4 декабря. Известная певица Лолита на своей странице в Twitter прокомментировала критику в свой адрес после танца в аэропорту Торонто. 

    После очередной своей экстравагантной выходки Лолита решила ответить пользователям соцсети, которые выступили с критикой в адрес певицы.

    «Благодарю вас за то, что я натанцевала на полтора миллиона (просмотров. — Прим. ФАН) в восемь утра в аэропорту Торонто, вылетая в Нью-Йорк, — заявила она. — Я рада, что могла это сделать».

    Она отметила, что просмотрела страницы тех, кто выступил с критикой из-за ее поведения.

    «Ребят, посетила ваши аккаунты, боюсь за вас, — рассказала Лолита. — Ну, во-первых, часть девушек показывают половые признаки, ну явно предлагая себя мужчинам. Это очень дешево выглядит. Часть женщин, простите, ну очень страшненькие».

    Станцевавшая в аэропорту Лолита ответила на критику в свой адрес

    По мнению звезды, негативные отзывы связаны с завистью, так как она «богатая, обеспеченная, умная, красивая женщина с молодым мужем». Она посоветовала критикам избегать этого чувства, так как зависть, по информации Лолиты, приводит к накоплению камней в организме.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #лолита #аэропорт #критика #танцы #половые признаки
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