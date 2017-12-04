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Элтон Джон рассказал о смерти матери
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    Элтон Джон рассказал о смерти матери

    16:28  4 Декабря 2017
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    Элтон Джон рассказал о смерти матери

    Лондон, 4 декабря. Известный британский певец Элтон Джон сообщил о смерти своей матери, Шейлы Фэйрбразер.

    «С прискорбием сообщаю, что моя мать умерла этим утром. Я виделся с ней в прошлый понедельник и сейчас нахожусь в шоке. Счастливого пути, мама, спасибо тебе за все», — отмечается в сообщении 70-летнего музыканта.

    Как отмечает британская газета The Daily Mail, на момент смерти Шейле Фэйрбразер было 92 года. С 2008 года ее отношения с сыном, Элтоном Джоном, складывались весьма напряженно. Однако прошлой весной музыкант все-таки поздравил Шейлу с отмечавшимся в то время в США Днем матери. После чего он сообщил, что наладил отношения с семьей.

    Автор: Дима Оленин
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    #элтон джон
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