Элтон Джон рассказал о смерти матери

Лондон, 4 декабря. Известный британский певец Элтон Джон сообщил о смерти своей матери, Шейлы Фэйрбразер.

So sad to say that my mother passed away this morning. I only saw her last Monday and I am in shock. Travel safe Mum. Thank-you for everything. I will miss you so much. Love, Elton A post shared by Elton John (@eltonjohn) on Dec 4, 2017 at 1:39am PST

«С прискорбием сообщаю, что моя мать умерла этим утром. Я виделся с ней в прошлый понедельник и сейчас нахожусь в шоке. Счастливого пути, мама, спасибо тебе за все», — отмечается в сообщении 70-летнего музыканта.

Как отмечает британская газета The Daily Mail, на момент смерти Шейле Фэйрбразер было 92 года. С 2008 года ее отношения с сыном, Элтоном Джоном, складывались весьма напряженно. Однако прошлой весной музыкант все-таки поздравил Шейлу с отмечавшимся в то время в США Днем матери. После чего он сообщил, что наладил отношения с семьей.