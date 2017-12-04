Операторы ПВО Западного военного округа приступили к приему новых зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3». Об этом рассказал начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

Российским инженерам удалось реализовать принцип «одна ракета — одна цель», что является безусловным преимуществом нового ЗРК, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Военнослужащие зенитно-ракетного соединения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Курске, приступили к приему новых зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3». Прием осуществляется в Астраханской области на полигоне «Капустин Яр», — подчеркнул представитель ЗВО.

Военнослужащим предстоит пройти трехмесячное переобучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны. В это время расчеты ЗРК ознакомятся с техническими возможностями и материальной базой самого комплекса. Кроме того, во время практических занятий они отработают навыки по заряжанию пусковых установок боевыми ракетами, методику работы на электронном оборудовании и проведут электронные пуски ракет.

«Основное отличие нового ЗРК от предыдущих модификаций заключается в том, что ракеты «Бук-М3» располагаются в специальных транспортно-пусковых контейнерах, которых на установке насчитывается шесть штук. У того же «Бук-М2» стоит всего четыре. Помимо этого, новый комплекс обзавелся транспортно-заряжающей машиной, на которой также расположены пусковые контейнеры и сама конструкция «Бук-М3» создана так, что он может стрелять ракетами не только с пусковой установки, но и с заряжающей машины», — пояснил военный аналитик.

По словам Алексея Леонкова, на новый «Бук» установили и обновленную радиолокационную станцию, которая теперь стала многофункциональной. Кроме того, транспортно-заряжающая машина позволила значительно увеличить скорость подачи ракет.

«Нужно отметить и характеристики установки: нижняя высота срабатывания ракет в районе пяти метров, она может сбивать любые цели: низколетящие, огибающие рельеф местности. Станция обнаружения целей видит их в диапазоне от 2,5 до 70 километров и на высоте до 35 километров. Скорость обнаружения целей составила три километра в секунду, а это достаточно быстрые цели. Если мы берем американский ЗРК Patriot, то он уже плохо работает по целям, которые летят на скорости выше 2,5 чисел Маха», — продолжает эксперт.

Но главное, к чему пришли российские инженеры — это реализация принципа «одна ракета — одна цель».

«За счет улучшения радиолокационной станции, «Бук-М3» может одной ракетой поражать любую воздушную цель. Реализован принцип «одна ракета — одна цель». Тому же ЗРК Patriot нужно две ракеты чтобы сбить воздушную цель. А по трудным мишеням они могут выпускать по три, четыре и даже по пять ракет. Так что мы получили универсальный комплекс, который позволяет решать широкий спектр задач. Но его особенностью является интеграция «Бук-М3» в автоматизированную систему управления противовоздушной обороной», — говорит Леонков.

То есть «Бук-М3», как пазл, входит в единую эшелонированную систему ПВО России. Это современное средство с новыми ракетами и новыми возможностями.

«Это система средней дальности. Представим любимое развлечение США — они массово запускают ракеты по территории РФ. У нас стоит эшелонирования системы ПВО — по дальним целям начинают работать комплексы С-300, С-400. Когда они сбивают большую часть целей, начинают перезаряжаться. Далее перехватом американских ракет занимаются уже ЗРК средней дальности — «Торы». И в уже потом, ЗРК малой дальности. Таким образом, любой массированный удар с применением средств воздушного нападения может быть благополучно нивелирован», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, первым в конце 2016 года бригадный комплект ЗРК «Бук-М3» получила бригада, сформированная в составе новой 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО. В 2017 году Минобороны были поставлены еще два бригадных комплекта ЗРК.