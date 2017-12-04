Дейр-эз-Зор: в Абу-Кемале возобновили работу полицейские участки

Абу-Кемаль, 4 декабря. Департамент полиции провинции Дейр-эз-Зор возобновил свою работу в городе Абу-Кемаль.

Сирийское информационное издание «САНА» сообщило, что после восстановления стабильности и безопасности в населенном пункте Абу-Кемаль сирийской армией в городе вновь заработали полицейские участки.

Глава департамента генерал Абдель-Хаким Варда отметил, что в участковых пунктах увеличен кадровый состав, полицейские получили дополнительную технику. Управление обосновалось в новом здании, так как прежнее было разрушено боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.