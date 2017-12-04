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Дейр-эз-Зор: в Абу-Кемале возобновили работу полицейские участки
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    Дейр-эз-Зор: в Абу-Кемале возобновили работу полицейские участки

    14:55  4 Декабря 2017
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    Дейр-эз-Зор: в Абу-Кемале возобновили работу полицейские участки

    Абу-Кемаль, 4 декабря. Департамент полиции провинции Дейр-эз-Зор возобновил свою работу в городе Абу-Кемаль.

    Сирийское информационное издание «САНА» сообщило, что после восстановления стабильности и безопасности в населенном пункте Абу-Кемаль сирийской армией в городе вновь заработали полицейские участки.

    Глава департамента генерал Абдель-Хаким Варда отметил, что в участковых пунктах увеличен кадровый состав, полицейские получили дополнительную технику. Управление обосновалось в новом здании, так как прежнее было разрушено боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    Дейр-эз-Зор: в Абу-Кемале возобновили работу полицейские участки

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #дейр-эз-зор #абу-кемаль
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