В киевском метро появились листовки, призывающие к миру с Россией

Киев, 4 декабря. В киевском метро начали распространять листовки, призывающие к дружбе с Россией. Фото одной из них на своей странице в Facebook опубликовал координатор проектов ГО «Юридическая сотня» Максим Дижечко.

В тексте послания, посвященного информационной войне между Россией и Украиной, в частности говорится об опасности провокаций и необходимости уважать друг друга. Автор текста указывает, что «здравомыслящие люди» не должны участвовать в разжигании национальной розни и не реагировать на хамство.

«Если Вас провоцируют, значит это кому-то надо. Это надо ли это Вам лично?», — говорится в сообщении.

Какая общественная или политическая организация является автором идеи распространения информационных материалов, пока неизвестно.

Напомним, ранее украинский певец Олег Винник заявил, что готов спеть для президента России Владимира Путина, если бы это могло помочь прекратить военный конфликт в восточной части Украины.