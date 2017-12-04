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Политика
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Политика
Запад разочаровывается в Порошенко и ищет ему замену — политолог
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    Запад разочаровывается в Порошенко и ищет ему замену — политолог

    14:50  4 Декабря 2017
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    Запад разочаровывается в Порошенко и ищет ему замену — политолог

    Вашингтон сохраняет преданность Украине, но это поддержка не вечна. Об этом заявил командующий сухопутными войсками армии Соединенных Штатов в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    По словам генерала, Киев потеряет поддержку, если западные партнеры «не будут видеть, что Украина продолжает движение по пути реформ».

    «Если не будет прозрачности в расходовании средств в оборонной промышленности, если выплаты военным не станут безусловно прозрачными, если не увеличится контроль за бюджетом — тогда появится риск, что отдельные западные государства потеряют интерес к Украине или появится так называемая «усталость от Украины», — добавил Ходжес.

    Замена Порошенко

    Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН выразил мнение, что «усталость» Запада от Украины уже есть. Более того, в последние дни эта усталость нарастает.

    «Представитель Евросоюза открытым текстом указал Петру Порошенко, чтобы он даже не пытался и далее использовать во внутриукраинской политике апелляцию к скорому приему Украины в члены ЕС. Порошенко сразу же нарушил это требование, заявив о возможности проведения референдумов о вступлении страны в ЕС и в НАТО. На днях Евросоюз отказал Украине в перечислении транша в 600 млн евро в связи с тем, что страна не проводит те самые «реформы», о которых говорит американский генерал-лейтенант Бен Ходжесс. Запад быстро разочаровывается в Петре Порошенко и уже ищет кандидатов ему на замену, об этом свидетельствуют результаты последнего опроса украинских социологов, которые регулярных опросов на тему президентских выборов в стране без внешнего финансирования не проводят», — добавил Максим Жаров.

    Запад разочаровывается в Порошенко и ищет ему замену — политолог

    Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что для Запада Украина — всего лишь разменная карта в геополитической игре с Россией. Рано или поздно большая сделка, о которой не раз говорил Дональд Трамп, будет заключена. Торг будет касаться сирийского и корейского конфликтов, сотрудничества с Ираном.

    «Но, разумеется, США намерены разменять Украину очень дорого. До тех пор они стараться максимально использовать разрушительный заряд киевского режима. Мы видим, как Украина стремительно превращается в тоталитарное государство, где наращивают полицейский аппарат, доводят до абсурдных масштабов агрессивную пропаганду, клеймят и убивают оппозиционеров. Страна продолжит погружаться в пучину бедности и деградировать, но при этом ей будет оказана максимальная военная помощь. Так что генерал Ходжес в своем интервью максимально искренен. Поддержка — разумеется, не народа, а режима — Украины продолжится, но лишь до поры до времени», — резюмировал аналитик.

    Автор: Илья Муромский
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    #сша #украина #порошенко
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