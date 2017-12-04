Запад разочаровывается в Порошенко и ищет ему замену — политолог

Вашингтон сохраняет преданность Украине, но это поддержка не вечна. Об этом заявил командующий сухопутными войсками армии Соединенных Штатов в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам генерала, Киев потеряет поддержку, если западные партнеры «не будут видеть, что Украина продолжает движение по пути реформ».

«Если не будет прозрачности в расходовании средств в оборонной промышленности, если выплаты военным не станут безусловно прозрачными, если не увеличится контроль за бюджетом — тогда появится риск, что отдельные западные государства потеряют интерес к Украине или появится так называемая «усталость от Украины», — добавил Ходжес.

Замена Порошенко

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН выразил мнение, что «усталость» Запада от Украины уже есть. Более того, в последние дни эта усталость нарастает.

«Представитель Евросоюза открытым текстом указал Петру Порошенко, чтобы он даже не пытался и далее использовать во внутриукраинской политике апелляцию к скорому приему Украины в члены ЕС. Порошенко сразу же нарушил это требование, заявив о возможности проведения референдумов о вступлении страны в ЕС и в НАТО. На днях Евросоюз отказал Украине в перечислении транша в 600 млн евро в связи с тем, что страна не проводит те самые «реформы», о которых говорит американский генерал-лейтенант Бен Ходжесс. Запад быстро разочаровывается в Петре Порошенко и уже ищет кандидатов ему на замену, об этом свидетельствуют результаты последнего опроса украинских социологов, которые регулярных опросов на тему президентских выборов в стране без внешнего финансирования не проводят», — добавил Максим Жаров.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что для Запада Украина — всего лишь разменная карта в геополитической игре с Россией. Рано или поздно большая сделка, о которой не раз говорил Дональд Трамп, будет заключена. Торг будет касаться сирийского и корейского конфликтов, сотрудничества с Ираном.