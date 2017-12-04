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Сирия новости 4 декабря 16.30: ситуация на севере Хомса обостряется, 40 боевиков сдались властям в Даръа
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    Сирия новости 4 декабря 16.30: ситуация на севере Хомса обостряется, 40 боевиков сдались властям в Даръа

    16:30  4 Декабря 2017
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    Боевики нарушили перемирие в провинции Хомс

    Сирия, 4 декабря. Исламисты пытаются сорвать перемирие к северу от Хомса. Около 40 боевиков оппозиции добровольно сдали оружие местным официальным властям в Даръа, присоединившись к перемирию. Конфликт между террористами в Идлибе продолжает разгораться, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут прерывистые бои с отрядами «Тахрир аш-Шам» на восточной окраине Дамаска; открыли ответный огонь по позициям исламистов к северу от Хомса; потеряли бойца формирования «Лива Фатимиюн» близ Абу Кемаля.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):2 утверждает, что сбило сирийский самолет и похитило пилотов на юге провинции Дейр-эз-Зор; планирует атаку с участием смертника на позиции САА к западу от Евфрата; потеряло нескольких боевиков подпольной бандгруппы в иракской провинции Дияла.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»3*** («Джебхат ан-Нусра»):4 обстреляла жилой район Дамаска из миномета; продолжает ожесточенные бои с «Джунд Аль-Маллахем» на юге от Идлиба.

    Сирийская свободная армия** (ССА): ведут огонь по позициям ИГИЛ на западе провинции Даръа из артиллерии и минометов.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    По данным портала Wateen Media Network, на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистских группировок, связанных с «Джебхат Фатх аш-Шам», в районе Джобар с короткими перерывами продолжаются тяжелые бои. Подразделения войск САР в ходе обстрелов позиций радикалов, в частности, используют артиллерийские орудия. Напомним, командование САА недавно запустило новое наступление в Восточной Гуте с целью наконец полностью обезопасить столичный регион от регулярных нападений и обстрелов террористов.

    Между тем в районе Аз-Захира города Дамаск вновь разорвалась мина, выпущенная боевиками-исламистами, базирующимися внутри анклава к востоку от столицы, передает новостной канал в соцсети Facebook (@almotawasset). Отмечается, что удар радикалов спровоцировал взрыв газового баллона в одном из близлежащих домов, из-за чего, в свою очередь, разгорелся пожар. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    После того как ряд боевиков вооруженных группировок нарушили установленный на севере провинции Хомс режим тишины, обстановка на линии фронта в этом районе продолжает обостряться. Согласно сведениям сирийского информационного Twitter-канала (@NDhoms1), сирийские военные и бойцы проправительственных Национальных сил обороны (NDF)****** нанесли серию ответных ударов по опорным пунктам исламистов в окрестностях оккупированных городов Аль-Ганту, Талль-Бисса и Аль-Джаббурин. В результате были уничтожены по меньшей мере два исламиста, еще несколько получили ранения.

    Как передает агентство SMART News, подразделения САА, дислоцирующиеся в окрестностях поселка Акрад Даясина, ведут обстрелы позиций боевиков близ соседней деревни Ас-Саан Аль-Асвад на севере региона. В этом районе работает одна из зон деэскалации, однако ряд формирований, поддерживаемых террористами «Джебхат ан-Нусры», нарушили условия договоренностей, открыв огонь по объектам армии САР и NDF.     

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Информационное крыло «Исламского государства» портал Al Amaq утверждает, что террористы формирования якобы сбили сирийский военный самолет недалеко от населенного пункта Аль-Бакан на восточном берегу Евфрата к югу от Дейр-эз-Зора. Кроме того, согласно сообщениям боевиков, пилоты будто бы были захвачены в плен отрядами ИГ.5 Тем не менее никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, джихадисты не предоставили. Официальных комментариев пока не поступало.

    Местный медиа-центр Euphrates Post между тем сообщает, что главари ИГИЛ планируют атаку с участием террориста-смертника на «джихад-мобиле» на блокпосты правительственной армии САР рядом с населенным пунктом Салихия, находящимся между городами Абу Кемаль и Меядин. Тем самым боевики рассчитывают сдержать натиск САА и российских ВКС, которые продолжают зачистку территорий в долине Евфрата от террористов ИГ.

    Как утверждает связанный с ИГИЛ военный источник в Twitter (@asdxcvbhjk), в боях с отрядами террористической группировки в северных предместьях Абу Кемаля погиб еще один боец проасадовских сил. На этот раз боевиками был убит член формирования «Лива Фатимиюн», выступающего на стороне правительственных сил в рамках военной кампании против исламистских организаций, Халак Саиф Али Заде.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Отряды Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли позиции боевиков ИГ в городе Сахам Аль-Джолан к северо-западу от Даръа из крупнокалиберных минометов и артиллерии, сообщает информагентство Al Manar News. Позже террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющейся частью «Исламского государства», начали вести ответный огонь. Столкновения пока продолжаются. Данные о ходе противостояния в настоящий момент выясняются.

    Между тем около 40 боевиков так называемой сирийской вооруженной оппозиции, базировавшихся в оккупированных районах провинции Даръа, решили пойти на урегулирование своего правового статуса с легитимным правительством САР. Радикалы добровольно сдали оружие местным официальным властям, подчеркнув, что намерены вернуться к мирной жизни.    

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    К югу от города Идлиб все сильнее разгораются междоусобные бои между отдельными антиправительственными группировками. Согласно информации SMART News, в результате нападения «Джунд Аль-Маллахем» на командный пункт «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Абелин, находящемся в 27 километрах от административного центра провинции, был убит один боевик террористического альянса, еще один — ранен. Тем временем, как сообщает местный Twitter-канал (@24Idlib), отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» штурмуют здание госпиталя, где укрываются боевики вражеского формирования и где содержатся захваченные в плен раненые бойцы «Нусры».

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    В ходе операции по зачистке территории провинции Дияла от остатков отрядов ИГ, действующих подпольно, правительственными силами Ирака был ликвидирован террорист-смертник одной из «спящих ячеек», планировавший совершить нападение в районе холмов Хамрин в 55 километрах к востоку от города Баакуба. Также были арестованы трое иностранных граждан, подозревающихся в связях с «Исламским государством». Об этом сообщило информагентство Al Sumaria News. Боевики ИГИЛ потеряли почти все территории в Ираке, однако в ряде регионов страны по-прежнему зачастую происходят теракты и нападения террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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