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Порошенко отреагировал на блокировку NewsOne
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    Порошенко отреагировал на блокировку NewsOne

    14:52  4 Декабря 2017
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    Порошенко отреагировал на блокировку NewsOne

    Киев, 4 декабря. Ситуация с насильственным блокированием украинского телеканала NewsOne привлекла, в том числе, внимание президента Украины Петра Порошенко, который отреагировал на нее достаточно неожиданным образом: Порошенко заявил, что блокирование украинского телеканала недопустимо, однако виноват в этой блокировке сам NewsOne и его владелец, депутат Рады Евгений Мураев. По словам президента Украины, «органы должны были оперативно реагировать» на деятельность NewsOne.

    Напомним, сегодня утром офис телеканала NewsOne осадили около двухсот боевиков, предположительно принадлежащих к националистической группировке «Братство» — они обвинили телеканал в распространении «российской пропаганды» и потребовали, чтобы Мураев извинился за то, что назвал Евромайдан государственным переворотом.

    Порошенко отреагировал на блокировку NewsOne

    «Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировка — недопустимы, — написал Порошенко на своей странице Facebook. — Так же недопустимы попытки оправдывать действия страны — агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде».

    Таким образом, Порошенко — которого на NewsOne назвали заказчиком акции против телеканала — фактически встал на позиции экстремистов.

    Действия боевиков президент оправдал тем, что они являются «реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать» — а именно Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который должен был «более эффективно осуществлять регулирование медиапространства».

    Таким образом, Порошенко заявил, что если бы органы цензуры на Украине работали должным образом, ситуации с насильственным блокированием телеканала не произошло бы.

    Автор: Валентин Меликов
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    #порошенко
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