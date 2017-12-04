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Политика
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Новости Сирии
ИГИЛ финансировало трех директоров французско-швейцарской компании LafargeHolcim
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    ИГИЛ финансировало трех директоров французско-швейцарской компании LafargeHolcim

    14:27  4 Декабря 2017
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    ИГИЛ финансировало трех директоров французско-швейцарской компании LafargeHolcim

    Париж, 4 декабря. Три директора крупной компании осуждены за связи с «Исламским государством».1

    Председатель совета директоров LafargeHolcim Беат Хесс сообщил, что компания должна была прекратить свою работу в Сирии несколько лет назад. Французские СМИ раскрыли существование ряда документов, которые подтвердили наличие отношений между несколькими руководителями предприятия и лидерами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Документы указывают на то, что компания закупала у террористов нефть, украденную на сирийской территории. Ранее сообщалось, что на стороне «Исламского государства» в Сирии сражается более тысячи граждан Франции.

    ИГИЛ финансировало трех директоров французско-швейцарской компании LafargeHolcim

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #франция
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