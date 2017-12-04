Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Американский журналист назвал имя «главной крысы» в Белом доме
Политика
«Сам себя загоняет в угол»: политолог объяснил, почему Волкер может провалить свою миссию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Сам себя загоняет в угол»: политолог объяснил, почему Волкер может провалить свою миссию

    14:26  4 Декабря 2017
    119

    «Сам себя загоняет в угол»: политолог объяснил, почему Волкер может провалить свою миссию

    Москва, 4 декабря. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объяснил, как Украина и США с помощью миротворцев ООН пытаются замкнуть кольцо блокады вокруг Луганской и Донецкой народных республик. Таким образом, по его словам, Вашингтон и Киев  фактически пытаются сделать ООН участником конфликта в Донбассе.

    Эксперт напомнил, что позиция американской стороны в вопросе о миротворцах в Донбассе прежде всего заключается в том, чтобы миссия ООН была полномасштабной и взяла под контроль российско-украинскую границу.

    Тут, по его словам, идет подмена понятий, которой активно занимаются западные СМИ, распространяя информацию, что Россия выступает против мониторинга границы, хотя это не так, поскольку Москва поддержала минские соглашения, в том числе и мониторинг всей зоны конфликта, включая проблемный участок границы.

    Однако американская сторона, как считает Чеснаков, преследует совсем другие цели. Политолог указал на то, что жить и работать жители Донбасса могут только благодаря границе с Россией, ведь с территории Украины в регион не поступают ни продукты, ни лекарства, ни сырье для промышленных предприятий.

    И задача Украины, как пояснил он, состоит в том, чтобы так же закрыть Донбасс со стороны России и «фактически лишить находящихся там жителей средств к существованию», а Вашингтон «по непонятным России причинам» помогает Киеву реализовать этот «бесчеловечный замысел»

    Кроме того, Чеснаков указал на то, что перекрытие границы международным вооруженным контингентом будет означать вооруженное окружение донбасского ополчения. 

    «Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что следующим шагом после полной экономической блокады и полного разоружения ополчения будет попытка силового решения конфликта со стороны Украины», — подчеркнул он в комментарии ТАСС.

    Говоря о том, почему США оказывают поддержку Украине, Чеснаков напомнил о существовании такого мнения, что Вашингтону и вовсе не нужно урегулирование на Украине: «Им, возможно, выгодно поддержание даже не замороженного, а именно тлеющего конфликта».

    Так, по их замыслу, можно отвлекать и сковывать часть политических и экономических ресурсов России, а другая большая задача, по его словам, состоит в том, чтобы держать в постоянном напряжении, «а значит и в зависимости», Европу. 

    Кроме того, он сравнил позицию, в которой находится Волкер с той, в которой находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Киеве. Одного на первом этапе выставили вперед европейские коллеги: «поскольку задача согласования позиций трудная и неблагодарная», второго на «передовую выставили» противники Порошенко, «а сами отсиживаются в окопах и ждут, когда тот выполнит свою грязную работу». 

    При этом он заметил, что у Волкера «достаточно слабых мест», пояснив, что тот часто делает публичные заявления, которые вряд ли потом сможет отстоять на переговорах: «Сам себя загоняет в угол».Таким образом, эксперт не исключил, что миссия Волкера может быть провалена.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #донбасс #волкер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть