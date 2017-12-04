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Авиакомпании хотят обязать прямо в аэропорту возвращать деньги за задержку рейсов
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    Авиакомпании хотят обязать прямо в аэропорту возвращать деньги за задержку рейсов

    15:24  4 Декабря 2017
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    Авиакомпании хотят обязать прямо в аэропорту возвращать деньги за задержку рейсов

    Москва, 4 декабря. Госдума рассмотрит законопроект о возвращении средств пассажирам авиакомпаний, которые задерживают рейсы более чем на три часа, прямо в аэропорту.

    Законопроект предусматривает возможность после нескольких часов ожидания купить билет у другой авиакомпании и вернуть деньги за билет на задержанный рейс.

    «Самолетов ограниченное количество, а перевозчики пытаются их использовать на 120 процентов. Как только с одним из лайнеров происходит какая-то проблема, заменить его уже нечем, все графики вылетов нарушаются и люди вынуждены сидеть по пять-шесть часов в аэропорту», — рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

    Он подчеркнул, что в большинстве задержек рейсов виноваты авиакомпании. При этом оперативно получить деньги за сданный билет сегодня нельзя, поэтому пассажиры, которые не могут за свой счет купить еще один билет на рейс другой авиакомпании, вынуждены несколько часов ждать вылета.

    Для авиаперевозчиков, выполняющих международные перелеты, действуют высокие штрафы, однако штраф за задержку внутреннего рейса составляет 25% МРОТ за каждый час задержки, но не более 50% стоимости авиабилета, пишет «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #госдума #штраф #авиакомпания #задержка
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